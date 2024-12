Javier Pinzón es el nuevo presidente de Uff! Móvil. El mercado de la telefonía móvil virtual tuvo un impacto la semana anterior cuando el grupo Bancolombia anunció la venta de su participación en la compañía móvil virtual Uff! Móvil, a la estadounidense MVNO Holdings, más conocida como Virfon.



Sobre Virfon se conoce que ya tiene oficinas en Colombia y tiene un modelo de negocio que busca conectar usuarios en diferentes países: les asigna un número adicional para que puedan comunicarse desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo.



Semana.com habló con Javier Pinzón, el nuevo presidente de Uff! Móvil. Pinzón habló sobre las expectativas que tiene la multinacional con esta adquisición e hizo un diagnóstico del mercado de la telefonía móvil en Colombia.



Semana.com: ¿Cuál es el diagnóstico que hacen del mercado de telefonía celular en Colombia?



Javier Pinzón: Colombia es un mercado grande y que ha progresado mucho en cubrimiento y calidad, pero aún hay mucho trabajo que hacer. Las telecomunicaciones son un motor de desarrollo económico y progreso social. Creemos firmemente que hay espacio para nuevas ofertas, más valor agregado y modelos nuevos que impulsen el uso de las telecomunicaciones como factor de crecimiento laboral y personal.

Nosotros estamos muy alineados en trabajar por el progreso, esa ha sido la filosofía de la compañía, estamos seguros de que podemos aportar para que más colombianos se sumen a la red y puedan ser más productivos, lo que genera bienestar para todos.



Semana.com: ¿Mantendrán su arrendamiento con Tigo Une para la infraestructura?



J. P.: Hemos venido trabajando con Tigo desde hace cinco años, son nuestros aliados estratégicos de negocio. Queremos mantener esta relación y fortalecerla en beneficio de nuestros usuarios. Estamos seguros de que seguiremos trabajando de la mano para ofrecer más y mejores servicios de telefonía e internet móvil.



Semana.com: ¿Cuál será su estrategia para posicionarse en el mercado de internet móvil?



J. P.: Uff! Móvil seguirá reinventándose y sorprendiendo a sus clientes, a través una oferta diferencial basada en un modelo de negocio de mercado de nichos. Por ahora seguiremos profundizando en los segmentos foco de mercado que hemos venido desarrollando el último año. Además, estamos en un proceso de profundización de nuevos públicos o de un mercado de nicho que requiera diferenciación, con el objetivo de brindar nuestra telefonía y servicios a estas audiencias.



Semana.com: A partir de su experiencia con marcas como Teléfono Rojo ¿cómo revolucionar el mercado de operadores móviles virtuales?



J. P.: La experiencia con Virfon, antes conocido como El Teléfono Rojo, nos aporta mucho en términos de experiencia en generación y enfoque a nichos de mercado y adicionalmente en capacidad tecnológica en desarrollo de Apps e integración con plataformas digitales. Nuestro mayor reto en Uff! Móvil es continuar reforzando el posicionamiento y el liderazgo de la compañía en su mercado foco, el trabajador aguerrido, así como profundizar en otras audiencias o subgrupos que tienen necesidades y deseos específicos, donde contaremos con todo el apoyo y la experiencia del grupo empresarial.



Semana.com: ¿Cómo hacerles competencia a los tres operadores posicionados del sector?



J. P.: No vemos a los tres operadores principales como competidores directos. Ellos son vitales por su capacidad de construir y mantener las redes y la infraestructura en general y cumplen una función clave en el ecosistema digital del país. Aunque servimos a los mismos usuarios, nuestro enfoque es y será ofrecer a nichos del mercado, servicios con una orientación que los demás operadores no ofrecen. El dilema del innovador es precisamente que nunca puede parar de innovar pues lo que el próximo año es innovador, en dos o tres años más ya no lo es. Eso somos en Uff: innovadores.



Semana.com: En cuanto a ofertas, ¿a qué segmento del mercado apuntarán?



J. P.: En primera instancia continuaremos robusteciendo el diferencial de calidad y atención respetuosa, amable y transparente hacia los usuarios, que definitivamente es un gran valor agregado de la compañía.

Así mismo, profundizaremos en la facilidad de uso y en la experiencia en general, acompañada de un portafolio que se ajusta a las necesidades y los deseos del usuario de telefonía móvil virtual de Uff! Móvil. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio especializado que entienda las necesidades de comunicación de un segmento específico.