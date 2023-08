¿Está de acuerdo? Inteligencia artificial reveló cuál es el mejor Spider-Man

Tom Holland hizo su primera aparición como Peter Parker/Spider-Man en “Captain America: Civil War” (2016) y luego protagonizó “Spider-Man: Homecoming” (2017), “Spider-Man: Far From Home” (2019) y “Spider-Man: No Way Home” (2021). La versión de Tom Holland ha sido elogiada por su juventud y autenticidad en el papel. Holland captura la esencia de un Peter Parker adolescente que está aprendiendo a equilibrar su vida como superhéroe con sus responsabilidades cotidianas. Su actuación ha sido alabada por su humor y su habilidad para transmitir las emociones del personaje.