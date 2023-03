Esta es la mejor forma para administrar contraseñas y proteger las cuentas en internet

Los usuarios deben tener presente la protección de cuentas, para no ser víctimas de los ciberdelincuentes.

Las contraseñas son uno de los puntos más vulnerables en la seguridad de las plataformas digitales y correos electrónicos, debido a que los usuarios suelen utilizar combinaciones fáciles y repetitivas, donde los nombres y números continuos son las más comunes.

Para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes, será necesario mejorar la seguridad de las contraseñas y utilizar administradores de contraseñas. Los administradores son aplicaciones que tienen como objetivo almacenar todas las contraseñas en un solo lugar y cifrado.

Entre las apps más utilizadas se encuentran LastPass, 1Password y Dashlane. Estas plataformas se caracterizan por tener varias características útiles, como lo son la generación automática de contraseñas seguras, el almacenamiento de información de tarjetas de crédito y la autenticación de dos factores.

La autenticación de dos factores es una función de seguridad que necesita de dos formas de identificación antes de poder acceder a una cuenta en línea. Por ejemplo, los usuarios pueden proporcionar la contraseña y luego ingresar el código que se le envía al teléfono. La autenticación de dos factores pueden prevenir el acceso no autorizado a las cuentas, incluso si otra persona obtiene la contraseña.

Otro método para mantener las cuentas seguras es la de cambiar contraseñas de forma regular. Esta opción dificulta que los ciberdelincuentes vulneren la seguridad, debido a que tendrían que volver a descubrir la nueva contraseña cada vez que se cambie. Es importante mencionar que existen diferentes aplicaciones que recuerdan las fechas para llevar a cabo el cambio de la contraseña.

¿Cómo evitar caer en estas ciberestafas?

Respaldar la información: los datos corporativos deben ser encriptados y respaldados de manera regular; si no se realiza, podría ser una brecha para los ciberdelincuentes y afectar la seguridad.

No ingresar a los enlaces: antes de hacer clic o descargar un archivo adjunto se recomienda leer con detenimiento el mensaje para encontrar posibles errores o incoherencias en la comunicación.

Verificar las ofertas: realizar una búsqueda en Google sobre un supuesto premio, puede ayudar a descubrir si se trata de una estafa.

Actualizar softwares: los usuarios se deben percatar que los sistemas operativos y los softwares que utiliza el dispositivo móvil se actualicen de forma regular, ya que de no hacerlo son vulnerables a ataques cibernéticos.

Nunca compartir datos personales: por más convincente que pueda parecer el mensaje de texto o correo electrónico, la mayoría de las entidades nunca solicitan datos personales o de acceso a los usuarios.

¿Cómo saber si un computador tiene un virus?

Al momento de adquirir un dispositivo tecnológico, las personas deben tener presente la importancia de mantener la seguridad en los mismos, ya que en muchos de ellos se guarda información personal o de trabajo.

En la actualidad existen varias amenazas que comprometen los dispositivos, especialmente a los computadores, en donde se destaca la entrada de piratas informáticos, el robo de contraseñas, entre muchos otros.

Ahora bien, hay diferentes factores que determinan si un ordenador tiene algún virus. Por ejemplo, uno de ellos es que el equipo sufra de lentitud o mal funcionamiento. De acuerdo con el portal Redes Zone, los problemas más frecuentes se presentan en el arranque de Windows, demora al cargar programas o lentitud en el navegador.

Otro problema que se puede dar, es que el computador no responda a las órdenes solicitadas por el usuario, es decir, con la eliminación de algún archivo y que no se elimine o abrir el apartado de configuraciones y que este se cierre automáticamente.

No obstante, el punto al cual se le debe prestar más atención es cuando aparecen programas que no se han instalado. En muchas oportunidades el malware instala aplicativos sin ningún consentimiento. En ese sentido, se recomienda ingresar al menú de programas y verificar si hay una aplicación que no debería estar.

Existen diferentes software maliciosos que lo primero que hacen es desconectar el antivirus. También puede realizar ciertos cambios, como la total desinstalación del programa. La mejor opción será utilizar el antivirus del propio sistema operativo. Para comprobar si está activado se deben llevar a cabo los siguientes pasos: