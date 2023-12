Experto da fecha para el fin de la humanidad a causa de la inteligencia artificial: sería pronto

¿Cómo sería aniquilada la humanidad por una inteligencia artificial?

No obstante, Bryan Caplan manifestó que su apuesta ha sido basada en su modelo de generar pronósticos en donde parece estar haciendo una afirmación sumamente exagerada, pero fingiendo que posee una gran confianza en lo que el futuro podría traer. “Hasta ahora, me ha servido perfectamente. He tenido 23 apuestas que se han concretado; he ganado los 23″, indicó para The Guardian.