Experto dio aterradora respuesta sobre la inteligencia artificial: puede convertirse en una amenaza “de extinción”

El informe titulado An Action Plan to increase the safety and security of advanced AI (Un plan de acción para incrementar la seguridad de la inteligencia artificial avanzada) basó sus hallazgos en entrevistas realizadas a más de 200 personas, entre ellas altos ejecutivos de empresas líderes de IA, investigadores de ciberseguridad, expertos en armas de destrucción masiva y funcionarios de seguridad nacional.