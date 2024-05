Google alista una función que facilita la trasferencia de datos entre dispositivos Android

Actualmente, a la hora de configurar un dispositivo Android nuevo y transferir los datos del dispositivo Android que se estaba utilizando anteriormente, los usuarios recurren a copiar sus aplicaciones y datos a través de un cable compatible, una conexión WiFi inalámbrica o a través de una copia de seguridad en servicios como Google One.

Otras novedades que Google prepara

Tal y como ha recordado el mismo medio, una vez se ha configurado un nuevo dispositivo Android ya no se pueden restaurar los datos de un dispositivo anterior, a no ser que se lleve a cabo un restablecimiento de fábrica y se comience la transferencia de dichos datos nuevamente.