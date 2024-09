Google permitirá bloquear las aplicaciones no oficiales que se intenten descargar en el celular; así aplicará la nueva medida

La descarga lateral es una práctica que hace referencia a la instalación de aplicaciones que son compatibles con el dispositivo, en este caso Android, pero que no están necesariamente aprobadas ni supervisadas por la tienda de aplicaciones de la plataforma del dispositivo, como es Play Store.

Además, con este sistema los desarrolladores tienen menos control sobre sus aplicaciones descargadas, ya que, por ejemplo, no cuentan dentro de las métricas de Play Store.

Para controlar la descarga lateral, los desarrolladores pueden hacer uso de la API Play Integrity, un sistema que analiza las aplicaciones y ofrece una serie de señales de integridad para ayudar a detectar “tráfico potencialmente de riesgo y fraudulento” o un uso no habitual. Este tráfico puede provenir de versiones modificadas de sus aplicaciones, así como de dispositivos u otros entornos no fiables.

Ahora, la API Play Integrity ha comenzado implementar estas nuevas funciones y, tal y como ya explicó Google durante una sesión técnica, los desarrolladores pueden verificar si la cuenta de un usuario que haya descargado su ‘app’ tiene licencia o no. En caso de que no tenga licencia, significa que la aplicación no se ha instalado desde Google Play.