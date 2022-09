Google pone en marcha herramienta para evitar el robo de identidad

Aún no ha sido habilitada para todos los usuarios, pero ya hay cuentas que pueden utilizarla.

A menudo, el robo de identidad es uno de los delitos que más afecta a los usuarios de la red; sin embargo, y pese a que se adelantan diferentes estrategias para enfrentarlo, los ciberdelincuentes siguen encontrando la forma apropiarse de la imagen de las personas para cometer estafas, robos y extorsiones.

Para mitigar este flagelo, el gigante informático Google ha diseñado una herramienta para ayudar a los cibernautas a evitar ser víctima de este delito informático que, en ocasiones, tiene consecuencias lamentables para las víctimas.

Se trata de una nueva opción que le permite al usuario solicitar a la compañía retirar sus datos personales de los resultados de búsqueda. Con esta medida, lo que se pretende es que información personal de contacto como teléfono, dirección postal y correo electrónico sean eliminadas de la red.

Esta nueva opción hace parte de los cambios que Google realizó a sus políticas de seguridad en abril y que van encaminados a proteger la identidad de los usuarios que, a diario y sin percatarse, comparten información que es sensible y de gran interés para los piratas informáticos.

Cabe señalar que no todos los usuarios disponen de esta herramienta; por ahora, la opción solo se encuentra habilitada en algunas cuentas y con el paso de los días se irá masificando a nivel mundial.

¿Cómo eliminar la información personal de Google?

Si su cuenta ha sido seleccionada por Google para utilizar esta opción, puede acceder a ella a través de la aplicación a través del menú que se despliega cuando hace clic en la imagen del usuario ubicada en la parte superior derecha.

Es allí donde aparecerá la opción ‘Resultados sobre ti’; en esta parte se desplegará una guía que orientará al usuario para que pueda solicitar dar de baja la información.

Allí mismo podrá hacer seguimiento a su solicitud y recibirá una notificación cuando se haya hecho efectiva y sus datos hayan sido borrados de la red.

El error de Google que volvió millonario a un bloguero

Se trata de Sam Curry, un ingeniero en seguridad informática que trabaja con compañías para ayudarles a identificar posibles errores en sus sistemas de ciberseguridad; su labor consiste en identificarlo y diseñar las soluciones para hacer mucho más robustas sus aplicaciones y plataformas.

Curry, según indicó en su cuenta de Twitter, fue objeto de una millonaria equivocación, pues Google le depositó 250.000 dólares en su cuenta sin razón alguna.

Desde que esto sucedió, Curry dio aviso al gigante informático, pero aseguró que no ha sido posible contactarse con nadie que le ayude a resarcir el error.

“Han pasado un poco más de tres semanas desde que Google me envió aleatoriamente 249.999 dólares y todavía no he escuchado nada en el ‘ticket de soporte’. ¿Hay alguna forma en que podamos contactar a Google?”, escribió en su red social.

Curry aseguró que aunque trabaja con diferentes compañías en temas de seguridad digital, no tiene vínculo comercial alguno con Google, por lo que está seguro de que se trata de un error que, incluso, le podría traer problemas fiscales.

De hecho, indicó que si la compañía no lo contacta para solucionar lo sucedido, tendrá que trasladar el dinero a una cuenta particular para evitar pagar impuestos por esta suma elevada de dinero.

Desde Google indicaron que ya se encuentran intentando contactarlo para poder solucionar lo que calificaron como un “error humano”.

“Nuestro equipo recientemente realizó un pago a la parte equivocada como resultado de un error humano. Agradecemos que el socio afectado nos los comunique rápidamente y estamos trabajando para corregirlo”, explicó la compañía.

Entre tanto, se espera que a Curry le expliquen por qué este dinero llegó a su cuenta y si ante las autoridades fiscales de su país.