Es por esto que le mostramos cinco transacciones en línea que puede realizar sin tener que preocuparse:

Pagar la tarjeta de crédito

No son pocos los bancos que tienen apps propias en donde usted no solo puede consultar sus movimientos, si no que puede ponerse al día con el pago de sus productos financieros. Es tan fácil como crear una clave virtual y empezar a despreocuparse por los intereses de mora si no tiene tiempo para ir al banco.

Pagar el celular

Si hay una transacción que vale la pena agilizar es el pago de la factura de los servicios móviles. Aplicaciones de empresas como Claro, Avantel, Tigo y Movistar ya tienen a su disposición la opción de pagar mensualmente su factura de consumo. Solo debe buscar el botón de “pagos” o “facturas”.

Pagar los servicios del hogar

El agua, la luz, la televisión, entre otros, son algunos de los servicios básicos que muchas personas siguen pagando presencialmente. Pero en las páginas web de empresas como el Acueducto de Bogotá, Codensa, ETB, Claro o DIRECTV puede hacerlo en cuestión de minutos. Recuerde que debe tener un usuario creado en PSE (Pago Seguro en Línea).

Pagar la seguridad social de sus empleados del hogar

¿Cómo y cuánto debe pagar de prima a su empleado? ¿Cuánto debe pagarle de cesantías? Estas son preguntas que probablemente se repiten a lo largo del año. Pero ya existen aplicaciones en las que puede afiliar a los empleados a las entidades de seguridad social correspondientes, pagar en línea la nómina y los aportes, y hasta calcular la liquidación de prestaciones como la prima. Todo desde el celular.

Hacer “vacas”

Existen plataformas creadas para que amigos o familiares puedan hacer una recolecta de dinero o financiar algún tipo de evento, sin necesidad de estar juntos en el mismo lugar. Aplicaciones que hacen parte de la tendencia mundial de crowdfunding, permiten hacerlo desde su celular. Solo se necesita llenar un formulario, personalizar el valor de la ´vaca´ y podrá hacer los pagos por medio de cualquier tipo de franquicia de tarjeta de crédito o débito, a través del botón PSE.