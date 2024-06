‘House of the Dragon’ temporada 2: ¿cuándo se estrena y cuántos capítulos tendrá?

House of the Dragon, con el pasar del tiempo, se ubicó como una de las series más comentadas y famosas de los últimos meses, a raíz de la historia que reflejó en su trama desde el inicio. La producción, presentada por HBO, ahora Max, le dio un nuevo aire a los amantes de Game of Thrones , ubicando la línea narrativa varios años antes de que naciera Daenerys Targaryen, la reina y madre de los dragones.

House of the Dargon 2 dará inicio a mitad de junio 2024. | Foto: Trailer oficial House of the Dragon - YouTube Max