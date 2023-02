Instagram estrena una nueva forma de comunicarse con los seguidores; así funciona

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con las últimas actualizaciones de Instagram, llegó un nuevo formato que permitirá a los creadores de contenido tener una mejor interacción con sus seguidores.

La nueva herramienta consiste en crear canales de difusión, es decir, que podrán compartir un contenido exclusivo con los usuarios. Además, podrán realizar encuestas o mantener diferentes interacciones.

“Si te unes a un canal de difusión, puedes leer los mensajes, reaccionar a ellos y votar en las encuestas que envían los creadores. Si un creador al que sigues inicia una difusión y envía el primer mensaje, recibirás una notificación”, manifestó Meta a través de un comunicado.

Los usuarios se podrán realizar encuestas o mantener diferentes interacciones. - Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Para unirte a un canal de difusión, toca la notificación y, luego, toca ‘unirte’. Una vez que te unes al canal de difusión, puedes ver los mensajes en tu bandeja de entrada. También puedes invitar a otras personas a unirse si compartes un enlace de invitación al canal”, agregó Meta.

Asimismo, las personas tienen la posibilidad de realizar diferentes acciones, como, por ejemplo, el envío de mensajes de voz, imágenes, videos. Además, los seguidores se pueden enterar de cosas exclusivas de los creadores de contenido.

Los administradores de estos canales de difusión pueden eliminar mensajes y colaboradores para proteger el medio de conversación.

Por otra parte, se hizo oficial el anuncio sobre otra novedad en la plataforma, que consiste en compartir mensajes breves con los amigos y contactos a través de las ‘Notas’.

En ese sentido, vale la pena aclarar que las notas son mensajes breves de hasta 60 caracteres en las que los usuarios solo pueden utilizar texto y emojis para expresar lo que quieran compartir con los seguidores o amigos, quienes podrán verla en la parte superior de su bandeja de entrada.

Las Notas estarán disponibles las 24 horas. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Al igual que las historias, estas notas desaparecen al cabo de 24 horas. Su publicación no se notifica, y las respuestas a las notas llegarán como mensajes directos a la bandeja de entrada, como ha informado Instagram en una nota de prensa.

¿Cuántos seguidores en Instagram se necesitan para ganar dinero en la red social?

Muchas han encontrado en las redes sociales una oportunidad para ganar dinero a través de los contenidos crean y comparten en sus perfiles, gracias a ello plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en una opción de negocio para muchas personas.

Sin embargo, algunos imaginan que para poder obtener ganancias económicas desde Instagram es necesario contar con cientos de miles de seguidores, pero ese escenario no es del todo cierto, puesto que en muchos casos tener un enorme número de seguidores no garantiza el éxito de una estrategia para generar dinero a través de un perfil.

Es importante tener presente que los influencers que ofrecen sus perfiles para impulsar campañas en la red social de Meta deben cumplir con ciertos objetivos de interacción para poder ganar una paga. De manera que una persona con un perfil de más de 150.000 seguidores, pero cuyas publicaciones no alcanzan a superar las 100 interacciones (me gusta o comentarios) no obtendrá buenas ganancias con su cuenta.

Lo ideal es que una cuenta con 100 mil seguidores logre generar una participación que como mínimo supere las tres mil personas.

En ese sentido, la clave no está en el volumen de seguidores que posea un perfil; el elemento realmente relevante es la capacidad de interacción que puedan generar sus publicaciones y bajo ese valor es que un influencer puede ganar una buena mucho dinero en Instagram.

Por esta razón, existen influencers que no poseen una colosal cantidad de seguidores, y que pueden ganar buenas sumas de dinero gracias a que han logrado consolidar una comunidad que interactúa activamente en torno a diferentes temáticas como a consejos de belleza, moda, videojuegos, humor, entre otros. Puesto que esa situación hace que sean cuentas atractivas para marcas que ofrecen productos estrechamente asociados a los temas que maneja dicho perfil.

Varios influencers logran ganar grandes sumas de dinero con su perfil en Instagram. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, algunos expertos en marketing digital consideran que es clave procurar tener una base de al menos 2 mil y 5 mil seguidores, para que la cuenta se perfile como una opción interesante para promocionarse allí.