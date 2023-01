¿Cuántos seguidores en Instagram se necesitan para ganar dinero en la red social?

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Muchas han encontrado en las redes sociales una oportunidad para ganar dinero a través de los contenidos crean y comparten en sus perfiles, gracias a ello plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en una opción de negocio para muchas personas.

Sin embargo, algunos imaginan que para poder obtener ganancias económicas desde Instagram es necesario contar con cientos de miles de seguidores, pero ese escenario no es del todo cierto, puesto que en muchos casos tener un enorme número de seguidores no garantiza el éxito de una estrategia para generar dinero a través de un perfil.

Es importante tener presente que los influencers que ofrecen sus perfiles para impulsar campañas en la red social de Meta deben cumplir con ciertos objetivos de interacción para poder ganar una paga. De manera que una persona con un perfil de más de 150.000 seguidores, pero cuyas publicaciones no alcanzan a superar las 100 interacciones (me gusta o comentarios) no obtendrá buenas ganancias con su cuenta.

Instagram es una red social muy usada por marcas para anunciar sus productos. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Lo ideal es que una cuenta con 100 mil seguidores logre generar una participación que como mínimo supere las tres mil personas.

En ese sentido, la clave no está en el volumen de seguidores que posea un perfil; el elemento realmente relevante es la capacidad de interacción que puedan generar sus publicaciones y bajo ese valor es que un influencer puede ganar una buena mucho dinero en Instagram.

Por esta razón, existen influencers que no poseen una colosal cantidad de seguidores, y que pueden ganar buenas sumas de dinero gracias a que han logrado consolidar una comunidad que interactúa activamente en torno a diferentes temáticas como a consejos de belleza, moda, videojuegos, humor, entre otros. Puesto que esa situación hace que sean cuentas atractivas para marcas que ofrecen productos estrechamente asociados a los temas que maneja dicho perfil.

Sin embargo, algunos expertos en marketing digital consideran que es clave procurar tener una base de al menos 2 mil y 5 mil seguidores, para que la cuenta se perfile como una opción interesante para promocionarse allí.

Pero la clave del éxito en este tipo de negocio radica en la calidad de seguidores que se cuente y en cómo responden a los diferentes contenidos que comparte el dueño del perfil, pues esto incidirá en los indicadores de interacción y eso se reflejará en la paga que podría recibir un influencer.

Varios influencers logran ganar grandes sumas de dinero con su perfil en Instagram. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De manera que la creatividad del creador de contenido para usar las diferentes herramientas de Instagram será determinante para lograr impulsar de la cantidad de interacciones que se necesitan para monetizar las publicaciones en la plataforma.

Guía para recuperar una cuenta de Instagram o TikTok que fue hackeada

Actualmente, las plataformas digitales se han convertido en un espacio de gran importancia para millones de personas en el mundo, pues en estos escenarios tienen una serie de interacciones con amigos, familiares y otros seres queridos.

Sin embargo, la gran popularidad que tienen estos servicios también ha causado que sus usuarios se conviertan en un objetivo de interés para los cibercriminales, quienes utilizan diferentes métodos para hacker las cuentas de sus víctimas.

Por esta razón es importante conocer qué medios existen para poder recuperar una cuenta que ha sido robada o hackeada por ciberdelincuentes.

¿Cómo recuperar una cuenta de Instagram?

Hoy en día Instagram cuenta con tres sistemas para rescatar una cuenta, para usarlos solo es necesario entrar en la web oficial de la plataforma y seleccionar la opción “¿Has olvidado la contraseña?”, la cual aparece bajo los campos para iniciar sesión.

Posteriormente, el servicio solicitará un correo electrónico, teléfono o nombre de usuario, después se generará un enlace para poder cambiar la contraseña y así recuperar el acceso a una cuenta.

Si este proceso falla, es posible que se deba a que los hackers han cambiado la contraseña de la cuenta y por ello lo adecuado es acudir a la opción “¿No puedes cambiar la contraseña?”, esta función ofrecerá los pasos para recuperar el perfil.

Los usuarios de Instagram deben proteger sus cuentas para evitar que hackers las secuestren. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Cómo recuperar una cuenta de TikTok?

Esta red social posee una opción que hace posible vincular varias cuentas de otras plataformas a al perfil del usuario, esto hace posible que el usuario cuente con diferentes opciones para iniciar sesión.

Pero en caso de que este método no funcione para recuperar la cuenta, el usuario debe llenar un formulario solicitando ayuda para recuperar la cuenta y enviarlo al correo feedback@tiktok.com. En dicho mensaje se debe detallar qué problemas se tiene para acceder al perfil.