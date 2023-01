Las absurdas exigencias de una “influenciadora” en TikTok para que un hombre pueda ser su pareja

Un nuevo video se hizo viral en las redes sociales, este 5 de enero, a través de la plataforma TikTok, en el que se ve a una joven colombiana de 23 años, la cual explicó sus “requisitos mínimos” que debe tener todo hombre si pretende ser su pareja. El vídeo causó risas e indignación, por lo que a su autora la criticaron de todas las maneras posibles durante las últimas horas.

A la joven, conocida en TikTok con el usuario de “Salpicón”, le preguntaron por los requisitos que debe cumplir un hombre para ser su novio, por lo que ella aprovechó para crear un video respondiendo que su pareja debe tener mucho dinero, vehículo propio, ser profesional, hablar dos idiomas, no tener hijos, no vivir con los papás, entre otras cosas “básicas” que ella considera, pero que le criticaron fuertemente tanto en esa red social, como en las demás.

“Tiene que tener por lo menos un vehículo. Preferiría motos porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan. Eso de: ‘Vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación del TransMilenio no me gusta’”, afirmó la mujer que ya varias veces ha generado polémica en redes sociales, por decir, por ejemplo, que “los pobres no deberían tener hijos”.

Y como si fuera poco, “Salpicón” luego agregó que esos eran solamente los requisitos que debe tener una persona para acercarse a ella. Pero que, como pareja, debe cumplir con otros estándares que para ella son obligatorios. En este punto, habló que el hombre debía invitarla a salir al menos tres veces al mes, todas pagando él, además tenía que lavar la ropa, cocinar, ir al psicólogo entre otras cosas.

“Debe lavar los platos, yo no lavo platos. Debe estar de acuerdo con comer a domicilio (...) porque yo no cocino. Debe saber lavar ropa porque no tengo ni la menor idea para no mezclar la ropa para que no se dañe en la lavadora”, afirmó la mujer, que a los pocos minutos de publicar el video le comenzaron a llover críticas desde todas las redes sociales.

Tanto hombres como mujeres le respondieron a la joven criticándola por su punto de vista para elegir pareja. Varios la acusaron de ser interesada, clasista y superficial. Y otros le aseguraron que un hombre que cumpla todos esos requisitos, “no se fijaría en una mujer como ella”. Incluso, una tuitera compartió el vídeo escribiendo: “Cuando le preguntan a mi amiga, ‘la regularcita’ del parche, por qué está soltera”.

Cuando le preguntan a mi amiga, la regularcita del parche, por qué está soltera... 🤡 pic.twitter.com/Ru0fp6MjGi — Victoria Ríos (@LaVictoriaRios) January 5, 2023

Algunos apuntaron que, como esta mujer, había muchas otras mujeres por fuera de las redes sociales, que siempre están esperando que un hombre lleve con la vida resuelta solamente porque son mujeres, están jóvenes, o son lindas. No obstante, muchos criticaron a la polémica tiktoker por no cumplir con el “atractivo físico” para hacer este tipo de exigencias en un hombre.

“A mí no me interesa si tiene o no requisitos mínimos. Lo importante es que no tenga estrías, ni celulitis, tenga piel linda, cara linda, buenas tetas, culona y que no sea gorda. Nada de lo anteriormente dicho es negociable”, escribió un tuitero que utilizó la ironía y el mismo rasero para calificar a la polémica mujer que sin duda alguna ha sido la colombiana más criticada en redes sociales en las últimas horas.