Cápsula del tiempo Spotify: así se puede crear la lista de reproducción que no se podrá escuchar hasta 2024

A todas las personas les suele pasar que disfrutan mucho de algunas canciones, pero luego, con el paso del tiempo, las olvidan y las dejan de escuchar. Esto sucede, principalmente, por el momento tan acelerado que vive la industria musical, en la que casi todas las semanas aparecen canciones nuevas, por lo que las que sonaban hace pocos meses comienzan a quedar en el olvido.

Pensando en este “problema”, Spotify acaba de lanzar una función llamada “Playlist para mi yo del futuro”, que tiene como objetivo guardar las canciones más disfrutadas del momento para cada usuario, para que dentro de un año, en enero del 2024, el usuario pueda escuchar cuáles eran las canciones que no paraba de escuchar doce meses atrás.

Los usuarios podrán responder más preguntas, si así lo desean, y la plataforma armará con base en las respuestas la playlist de 2024. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo primero que deben hacer los usuarios que quieran activar su cápsula musical para el futuro es elegir “el objeto” en el que quieren guardar sus mejores canciones del momento. Spotify permite elegir los símbolos de una botella, una máquina de caramelos, una heladera, un oso de peluche o un bolsillo de un pantalón.

Spotify hizo algo llamado “playlist para mi yo del futuro” en la cual agregarás canciones según la pregunta que elijas y spotify se va a encargar de mostrártela en 2024, yo ya hice la mía, siempre enha presente🤍💙 pic.twitter.com/icEJYX6Uwa — Fer ʚɞ 📌 (@ferlvshoon) January 5, 2023

Posteriormente, la plataforma les pedirá a los usuarios que elijan una canción que sí o sí deben escuchar actualmente, es decir en enero de 2023. Luego, habrá que escoger la canción que le recuerde al usuario a su persona favorita en este momento. Finalmente, Spotify pedirá escoger una canción que le provoquen al usuario ganas de besar a alguien durante este 2023. Se confirman las tres canciones y listo, la playlist para el futuro estará creada.

En este punto, los usuarios recibirán una notificación de que se ha creado tu nueva “playlist para tu yo del futuro”, por lo que podrán comenzar a agregarse las canciones que más identifican a las personas durante este momento. Y cuando pase un año, es decir en enero de 2024, la misma plataforma generara el aviso de la playlist que el usuario tiene pendiente por escuchar.

¿Por qué ‘Blinding Lights’ de The Weeknd es la mejor canción de todos los tiempos?

Blinding Lights, la canción que The Weeknd lanzó en 2019, sigue haciendo historia casi cuatro después: a pesar de que su mayor éxito lo obtuvo en 2020, en 2023 se ha convertido en la más escuchada de la historia de Spotify, por delante de Shape of You de Ed Sheeran.

Los números de la popular plataforma así lo demuestran. La lista oficial todavía no ha sido actualizada (de momento, aparece hasta el 6 de diciembre), pero cuando se revisa el perfil del cantante canadiense Abel Tesfaye, se advierte que su canción ha acumulado ya 3.332.163.962 reproducciones frente a los 3.332.016.196 de Shape of You.

Spotify es la aplicación musical más popular del mundo. (Photo by Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images) - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El propio Tesfaye lo confirmó a través de sus redes sociales, cuando anunció que la noche anterior su tema hacía historia. Los fans del artista no solo han aplaudido este logro, sino que recordaron cómo los Grammy, en la pasada edición de 2021, dejaron fuera a su disco After Hours.

Esta hazaña en Spotify se suma a la alcanzada en 2022, cuando Blinding Lights ocupó el primer puesto de la lista ‘Hot 100 de las mejores canciones de todos los tiempos’. Esta canción justamente es el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio llamado After Hours.

La revista especializada y una de las más influyentes en el mundo de la música destaca que Blinding Lights desbancó en el segundo puesto al clásico de 1960 The Twist, de Chubby Checker. Por eso, se cree que la popularidad que ha alcanzado este canadiense, a través de sus melodías, ha sido imparable.

Billboard fue fundada en 1984 y su contenido estaba dado principalmente para anunciar espectáculos. Luego, el interés y la pasión por la música la fueron consolidando hasta convertirse en una de las revistas más influyentes de la música y la han llegado a catalogar como “la biblia de la industria musical”.

The Weeknd "se da el gusto" de tener la canción más escuchada en la historia de Spotify. (Photo by Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images) - Foto: The Hollywood Reporter via Getty

Blinding Lights se lanzó en 2020 y desde entonces no ha dejado de sonar, figuró durante noventa semanas como una de las canciones más vendidas y reproducidas en la lista de los ‘Billboard Hot 100′. Tanto recibimiento del público hizo que para la segunda semana del mes de marzo de 2021 le dieran el título de ser el primer tema de la historia en permanecer un año en el Top 10 de esta categoría.