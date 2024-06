Inteligencia artificial y avance tecnológico: más datos, pero menos innovación

“Los seres humanos podemos imaginarnos cosas que no existen aún”, dice Mayer-Schönberg, que trabaja en la Universidad de Oxford. Si bien la IA es entrenada con cantidades inmensas de datos, se trata de datos del pasado. Reflejan lo que podemos aprender del pasado para el presente. “La IA nos puede facilitar el acceso a conocimientos que resultan de los datos almacenados, pero no piensa por sí misma nada nuevo” , explica el científico en entrevista con DW.

Es decir, que si el presente o el futuro son muy distintos del pasado, la IA no nos ayuda a encontrar las soluciones correctas. Si en la época de Henry Ford se le hubiera preguntado a la gente que era lo que deseaban, la mayoría hubiera respondido: “un caballo más veloz”, es decir, una solución que proviene de las experiencias del pasado. Pero desarrollar un automóvil con motor a combustión era una innovación que no se deducía lógicamente del pasado.

“Vivimos en tiempos poco innovadores”

Algo que también tiene que ver con que el saber no se comparte lo suficiente, por lo cual muchos novatos no pueden obtener conocimientos acerca de los progresos en las empresas pioneras y crecer en su profesión. Por otro lado, no se presiona lo suficiente a las grandes compañías tecnológicas, que si no se enfrentan a la competencia no están tan motivadas como para volverse innovadoras.