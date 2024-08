La forma en que se puede usar el aire acondicionado para evitar que se suba la factura de la luz

Ajuste de la temperatura

Además, es recomendable no bajar la temperatura de manera drástica cuando se enciende el aire acondicionado, ya que esto no enfría el espacio más rápido y solo incrementa el consumo energético. Es preferible ajustar la temperatura gradualmente para alcanzar el nivel deseado.

Mantenimiento regular del equipo

Asimismo, es importante revisar que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación y que el serpentín del evaporador esté limpio. Estas tareas pueden realizarse con la ayuda de un técnico especializado, quien también puede verificar el nivel de refrigerante y asegurarse de que no haya fugas en el sistema. Un equipo bien mantenido no solo consume menos energía, sino que también tiene una vida útil más larga, lo que representa un ahorro a largo plazo.