La función del celular que siempre debe tener activada para bloquear definitivamente las llamadas ‘spam’

En la actualidad, los delincuentes se esconden tras una pantalla para robar a los usuarios. Su objetivo principal es engañar mediante técnicas de ingeniería social para conseguir información sensible, como contraseñas o números de cuentas bancarias, con el fin de extorsionar, estafar o simplemente vender esos datos en el mercado negro para obtener un beneficio económico.

Una de las problemáticas que más inquietan a las personas son las famosas llamadas spam , las cuales provienen de empresas de telemercadeo que buscan ofrecer productos o servicios. Sin embargo, no siempre es así; detrás de estas llamadas también se encuentran ciberdelincuentes que, bajo cualquier excusa, interrumpen la vida cotidiana de los usuarios, generando una creciente preocupación en torno a la seguridad y privacidad digital.

¿Qué son las llamadas ‘spam’ y por qué son peligrosas?

En primer lugar, muchas de estas llamadas están diseñadas para engañar. Utilizan tácticas manipuladoras, como presentarse como instituciones legítimas, para ganarse la confianza del receptor. Esto puede llevar a que las personas compartan información personal sensible, como números de tarjeta de crédito o datos de cuentas bancarias, lo que las hace vulnerables al robo de identidad y al fraude financiero.

¿Cómo deshacerse de las llamadas ‘spam’?

Aunque esta función no está diseñada específicamente para bloquear llamadas peligrosas, es útil, ya que reduce la probabilidad de que los usuarios sean blanco de mensajes o comunicaciones no deseadas. Una de las ventajas de ocultar el ID de la llamada es que los estafadores no podrán acceder fácilmente a la información del usuario, lo que disminuye la posibilidad de ser contactado.