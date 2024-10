La peligrosa estrategia que están utilizando los delincuentes para dejar sin un peso las cuentas bancarias, solo con una llamada

No es un secreto que los piratas informáticos se reinventan de acuerdo con las tendencias del momento. En la actualidad, todo lo relacionado con aplicaciones de mensajería, redes sociales e inteligencia artificial representa un riesgo potencial. En este sentido, los expertos han estado analizando en los últimos años los modus operandi más comunes para alertar a los usuarios y ofrecer recomendaciones que les ayuden a evitar caer en trampas de este tipo.

Por ejemplo, Kaspersky , una empresa dedicada a la ciberseguridad, señala en su página web que las estafas relacionadas con ofertas de empleo, loterías, citas en línea, fraude en beneficencia y soporte técnico han dejado como consecuencia miles de víctimas , no solo a nivel nacional, sino también en diversas regiones del mundo.

Los expertos advierten que, gracias a la velocidad de la tecnología, muchos consumidores y empleados no son conscientes de ciertas amenazas, como las descargas no autorizadas. “Es posible que los usuarios no se den cuenta del valor real de sus datos personales, como el número de teléfono”, puntualizan.