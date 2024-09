La peligrosa razón por la que no debe usar la opción “olvidé mi contraseña”, con frecuencia

Aunque los usuarios suelen crear contraseñas complejas y únicas, no es de extrañar que muchos opten por el camino más fácil: pulsar el botón de “olvidé mi contraseña” cada vez que quieren acceder a sus cuentas, convirtiéndose en el ‘salvavidas’, especialmente cuando se utiliza la misma credencial para todas las diferentes cuentas, situación que puede abrir la puerta a posibles ataques cibernéticos.

Los electrodomésticos que no debe usar en el baño porque provocarían un cortocircuito

Contexto: Los electrodomésticos que no debe usar en el baño porque provocarían un cortocircuito

Restablecer la contraseña cada vez que se accede a una cuenta no solo puede ser un proceso tedioso, sino que también expone al usuario a ciertos riesgos. Cada solicitud de restablecimiento genera una oportunidad para que ciberdelincuentes intercepten esos correos o mensajes si tienen acceso a las plataformas o dispositivos incorrectos. No obstante, hay usuarios que argumentan que esta opción, si se usa adecuadamente, puede reducir el riesgo de ser víctima de un ataque.

Por ello, evitar introducir contraseñas manualmente puede ser una forma de reducir los riesgos. Al solicitar un enlace de restablecimiento directamente desde la plataforma, se asegura que no haya exposición directa de la clave. Si embargo, estar constantemente cambiando de contraseña puede colocar en riesgo la información privada, filtrándose y otorgando accesos sin autorización a un tercero de las cuentas.

Lo ideal es encontrar un equilibrio. El uso de este botón ocasionalmente no presenta mayores riesgos, pero lo mejor es no confiar únicamente en este método a largo plazo porque puede ser problemático. La mejor recomendación es hacer uso de contraseñas seguras, únicas y gestionadas correctamente con herramientas especializadas, asegurando que la comodidad no comprometa la seguridad.