La polémica función de Microsoft que debe ser desinstalada porque pondría en riesgo la información privada de los usuarios

Esta función generó polémica al entender que podría poner en riesgo la información privada de los usuarios, pese a que la base de datos se almacenaría en el equipo, de manera local. Esto se debe a que se trata de una herramienta que guarda capturas de pantalla cada pocos segundos y las almacena como datos no cifradas.

En respuesta a las críticas, Microsoft actualizó Recall en el mes de junio para que estuviera desactivada de forma predeterminada y requiriera el inicio de sesión con Windows Hello. Siguiendo esta línea, inicialmente Recall iba a llegar como vista previa para los usuarios junto con los ordenadores Copilot+ en junio, pero Microsoft decidió, pocos días antes, retrasar este lanzamiento, y facilitar la función primero en el programa de pruebas Windows Insider en octubre.

Más tarde, a finales de agosto, se dio a conocer que Microsoft permitiría desinstalar la característica Recall para aquellos usuarios que no quisieran disponer de ella. Sin embargo, unos días después la tecnológica indicó que esta posibilidad había sido un error y que estaba trabajando para solucionarlo.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta función generó polémica al entender que podría poner en riesgo la información privada de los usuarios, pese a que la base de datos se almacenaría en el equipo, de manera local. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Así lo ha confirmado el vicepresidente de seguridad empresarial y de sistemas operativos de Microsoft, David Weston, en declaraciones a The Verge, donde ha señalado que “ya no existe una experiencia predeterminada, hay que optar por ello”, en referencia a la herramienta de Recall. En este sentido, Weston ha señalado que han comprendido que se trata de una opción importante para quienes no deseen disponer de esta memoria fotográfica en sus dispositivos.