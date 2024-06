La ruta efectiva para bloquear correos desconocidos y no deseados; no hacerlo sería peligroso

El uso y la gestión de los correos electrónicos se han convertido en una tarea indispensable en el día a día de las personas, ya sea por cuestiones laborales o personales. Sin embargo, siempre existirá un riesgo de caer en manos de los cibercriminales , del que se debe evitar y prevenir a toda costa, con el objetivo de proteger la información privada y sensible.

La recepción de spam o innumerables correos electrónicos no deseados tiene en alerta a los usuarios alrededor del mundo, no solo porque suele llenar el almacenamiento de las cuentas, sino además porque es una de las herramientas más utilizadas por personas inescrupulosas para tentar y engañar a las personas .

Por todo lo anterior, mantener una bandeja de entrada organizada y segura puede ser un desafío. No obstante, existen formas no solo de dar un orden a la cuenta de Gmail, Outlook y Yahoo Mail, sino además de evitar la recepción de correos desconocidos y no deseados de manera efectiva.