Las aplicaciones para seguir, en tiempo real, el paso del huracán Milton: imágenes, pronósticos y los efectos del poderoso ciclón

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un llamado a la población para que abandone las zonas que en principio se verán más afectadas por el paso del huracán ‘Milton’, que podría tocar la costa oeste de la península de Florida esta misma madrugada. “Es una cuestión de vida o muerte, y no es una hipérbole”, ha alertado el mandatario estadounidense.

Biden ha asegurado que ‘Milton’ va camino de convertirse en “una de las peores tormentas en cien años en Florida”, razón por la que ha confirmado que se ha puesto en contacto con los dirigentes políticos de la zona para poner a su disposición “todo lo que pidan”. De hecho, ha asegurado que ha ofrecido al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, su número de teléfono personal.

La situación es tal, que el presidente estadounidense también ha pedido a las aerolíneas y otras compañías de transporte para que se adapten a las evacuaciones y no se sumen a la ola de especulación de los precios de billetes para abandonar las partes de Florida más amenazadas por ‘Milton’, según ha detallado la cadena estadounidense NBC.

Rain begins to fall ahead of the arrival of Hurricane Milton, Wednesday, Oct. 9, 2024, in Tampa, Fla. (AP Photo/Julio Cortez) | Foto: AP

En estos términos se ha pronunciado también la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien ha denunciado que los afectados por el huracán ‘Milton’ --y antes por ‘Helene’, otra tormenta que afectó hace semanas al país-- “no deberían ser objeto de especulación con los precios”.

“Cualquier empresa o individuo que intente explotar a los estadounidenses en una emergencia debe saber que la Administración está monitoreando las denuncias de fraude y especulación con los precios y hará que quienes se aprovechen de la situación rindan cuentas”, ha señalado Harris en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

TAMPA, FLORIDA - OCTOBER 09: Tampa looks deserted as residents prepare for the arrival of Hurricane Milton on October 09, 2024 in Tampa, Florida. Milton, which comes just after the recent catastrophic Hurricane Helene, has strengthened to a Category 4 storm as it approaches Florida’s Gulf Coast and is expected to make landfall late Wednesday. (Photo by Spencer Platt/Getty Images) | Foto: Getty Images

Aplicaciones para seguir el huracán Milton

App Hurricane Aware de Esri: este es uno de los servicios más precisos, pues vincula información puntual del Atlas Vivo ArcGIS del Mundo y datos de fuentes gubernamentales para rastrear el impacto potencial de las tormentas.

este es uno de los servicios más precisos, pues vincula información puntual del Atlas Vivo ArcGIS del Mundo y datos de fuentes gubernamentales para rastrear el impacto potencial de las tormentas. Centro Nacional de Huracanes: Es la página oficial por defecto y muchas personas recurren a ella para seguir minuto a minuto lo que pasa con la poderosa tormenta. Ofrece mapas y gráficos actualizados con frecuencia.

Es la página oficial por defecto y muchas personas recurren a ella para seguir minuto a minuto lo que pasa con la poderosa tormenta. Ofrece mapas y gráficos actualizados con frecuencia. The Weather Channel: Es una fuente oficial y en esta ocasión ha decidido crear una sección especialmente dedicada a Milton; allí incluye mapas de la posible trayectoria del fenómeno climático y otras estadísticas.

Tourist takes pictures as waves crash against the Malecon promenade in Havana due to the passage of Hurricane Milton on October 9, 2024. A "catastrophic" Hurricane Milton was closing in on the storm-battered state of Florida on Wednesday as US officials pleaded with residents to flee or risk dying. (Photo by YAMIL LAGE / AFP) | Foto: AFP