Los objetos cerca del router y el wifi que hacen que el internet se ponga lento

En la mayoría de hogares del mundo tienen un router y WiFi para conectarse a internet a través de sus smartphones, tabletas y televisores.

Sin embargo, es común que las personas se comuniquen con los operadores que prestan el servicio de internet para quejarse de este, dado que se presentan problemas de conexión, generalmente porque hay poca velocidad.

No obstante, existen problemas con el internet que pueden ser generados por determinados objetos que se encuentran muy cerca del emisor de la señal, como lo es el router/WiFi.

En tal sentido, a continuación se presentan los elementos que pueden afectar la señal de internet:

- Los radios y monitores.

- Los vidrios y espejos.

- La calefacción.

- Los microondas.

- Los televisores.

También vale destacar que existe un truco infalible para mejorar la señal del WiFi y ampliar su cobertura. Lo primero que debe hacer la persona es verificar si el router es compatible con la función repetidor o bridge. Una vez hecho eso, se debe contar con los siguientes elementos:

- Cable Ethernet.

- Un router viejo.

- Un computador.

De acuerdo con el portal Computer Hoy, lo siguiente que se debe hacer es conectar el router antiguo con el módem principal mediante el cable Ethernet. Asegurarse de que los dos aparatos estén encendidos.

Acto seguido, acceder al panel de control del router viejo a través de la dirección IP. Esto se puede consultar en el manual o buscar en la página del fabricante.

Luego, se tendrá que ingresar el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la configuración. Buscar el apartado Modo repetidor o Modo puente.

Seguir las instrucciones en la pantalla para configurar la conexión inalámbrica al gusto de la persona. Por último, ubicar el router en un lugar estratégico donde se pueda recibir la señal del módem principal.

El cable Ethernet será necesario para ampliar la conexión. - Foto: Getty Images

¿Es peligroso dormir cerca del ‘router’ del WiFi?

En tiempos actuales, es costumbre que los hogares cuenten con una red WiFi, la cual permite conectarse a internet a través de diferentes dispositivos.

Por tal razón, es común que en algún punto de la casa esté conectado algún router o módem, como también se le conoce. Sin embargo, el aumento de este tipo de dispositivos electrónicos hace que las personas se pregunten si las ondas que sueltan afectan la salud.

Es importante precisar que no todas las ondas son iguales, ya que en la misma naturaleza hay ondas, por ejemplo, la luz que irradia el sol o la electricidad estática. Las ondas se dividen en dos tipos: ondas ionizantes y las no ionizantes.

Varios dispositivos electrónicos cuentan con ondas electromagnéticas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ondas ionizantes. Este tipo de ondas electromagnéticas tienen una frecuencia bastante alta, motivo por el cual interfiere con los átomos y los altera, lo que produce una degeneración radiactiva.

Ondas no ionizantes. La radiación no ionizante es la que tiene una frecuencia baja, es decir, que no es capaz de arrancar los electrones del átomo. Este tipo de ondas pueden ser electromagnéticas u ópticas, y es donde se encuentran los ordenadores, móviles, el router, entre otros.

Elementos que emiten más ondas

Rayos ultravioleta: 750 THz - 1500 THz.

Luz visible: 395 THz-750 THz.

Microondas: 300 MHz-300 GHz.

Teléfonos móviles: 450 - 2700 MHz.

Radio: 535 kHz -1605 kHz.

De acuerdo con el portal Diario Vasco, dormir con el router al lado no es peligroso, ya que las ondas emitidas son insignificantes para el ser humano. Otros aparatos que no tienen inconvenientes son los televisores, los ordenadores y la radio.

Entre las partes curiosas que componen el router de wifi está un puerto USB que puede aprovecharse de muchas formas. - Foto: Getty Images

Cabe resaltar que no está comprobado científicamente que los síntomas de una mala salud sean producidos por ondas no ionizantes. Sin embargo, ante cualquier eventualidad lo mejor será consultar con un profesional de la salud.