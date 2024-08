Los peligros de dejar los dispositivos enchufados incluso después de cargarlos; las consecuencias pueden ser graves

Además, la sobrecarga también puede causar que la batería se hinche, lo que no solo afecta el rendimiento del dispositivo, sino que también puede representar un riesgo de seguridad si no se maneja adecuadamente.

Impacto ambiental: consumo innecesario de energía

Riesgos de seguridad: posibles incendios y daños en el hogar

Para reducir estos riesgos, es esencial desconectar los dispositivos de sus cargadores una vez que se haya completado la carga y evitar el uso de cargadores no certificados o de baja calidad. Asimismo, es recomendable cargar los dispositivos en superficies no inflamables y evitar dejarlos cargando durante la noche o cuando no se esté en casa.