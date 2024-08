Los tres electrodomésticos que suelen dañarse más rápido en el hogar y generan mayor gasto de energía

Los electrodomésticos son esenciales en el hogar, facilitando las tareas diarias y mejorando la calidad de vida. Sin embargo, algunos tienden a dañarse más rápido que otros, lo que no solo genera inconvenientes, sino un gasto considerable en reparaciones o reemplazos.

1. Refrigerador

La constante apertura y cierre de la puerta puede desgastar las juntas, lo que hace que el refrigerador trabaje más para mantener la temperatura adecuada. Además, los problemas con el termostato o el compresor son comunes y pueden surgir con relativa rapidez, especialmente si el refrigerador no recibe el mantenimiento adecuado.

2. Lavadora

Además, las lavadoras de carga frontal, aunque son más eficientes en el uso del agua, son más susceptibles a la acumulación de moho, lo que puede afectar su funcionamiento. En términos de consumo de energía, también representan una parte significativa de la factura eléctrica, especialmente si se utilizan ciclos de agua caliente o si la máquina no es de alta eficiencia energética.

3. Aire acondicionado

No obstante, un mantenimiento inadecuado, como no limpiar o reemplazar los filtros regularmente, puede hacer que el sistema trabaje más de lo necesario, lo que no solo aumenta el desgaste, sino el consumo de energía.