La inteligencia artificial ha tenido un gran auge en el último tiempo hasta en las relaciones personales, tanto así que hay voces de expertos que advierten que la IA puede tener un gran impacto negativo si es que no se controla de la mejor manera.

Sin embargo, cada día se van conociendo más alcances de esta tecnología que no deja de sorprender. En las últimas horas, se viralizó una historia que le está dando la vuelta al mundo y que es considera como todo un hito en la historia de la humanidad.

Sumado a este evento particular, también se está evaluando la posibilidad de que se construya una casa que pueda acoger a la feliz pareja, lo que también se convertiría en todo un hito para la humanidad. Además, también se analiza la posibilidad de que Framis pueda adquirir un seguro para hologramas y una hipoteca.

Detalles de la relación entre los la mujer y el holograma

“Pensaba en lo que me gustaría tener una presencia al abrir la puerta que me dijese ‘hola’, que fuera inteligente y entonces se me ocurrió desarrollar a AiLeix, ahora espero que sirva para la ciencia”, mencionó.