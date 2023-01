Netflix aún cree en su suscripción barata con anuncios, pero planea nuevos cambios

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Netflix parece tener una firme intención de continuar implementando nuevos para así poder ampliar el número de usuarios en su plataforma de contenidos vía streaming, antes de que finalizara el 2022 la compañía implementó una nueva modalidad de suscripción más económica pero con anuncios publicitarios incluidos.

Originalmente, la apuesta de la marca era brindar una alternativa para las personas que cuentan con un presupuesto más ajustado, además, de generar una opción que ayudaría a ponerle fin a la modalidad de cuentas compartidas la cual ha generado perdidas importantes para la empresa.

Pese a que la implementación de la membrecía barata y publicidad no tuvo la aceptación esperada durante su fase de lanzamiento, la empresa aún sigue creyendo en la publicidad como un modelo de negocio exitoso.

Televisores inteligentes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En su momento, Ted Sarandos, CEO de Netflix, precisó que la plataforma nunca había ofrecido publicidad y a pesar de ello ya se perciben los ingresos que está generando esta opción.

Por otra parte, en el marco del CES (Consumer Electronics Show), realizado en Las Vegas, Jeremi Gorman, el presidente de publicidad mundial de Netflix, ofreció una entrevista para Variety en donde indicó que la compañía se encuentra satisfecha con oferta de anunciantes que en este momento tiene la plataforma.

“Estamos viendo empresas de CPG, empresas de lujo, empresas automotrices… [y] minoristas. En este momento hay una gran amplia variedad de tipos de publicidad, y creo que continuaremos viendo eso”, precisó Gorman.

Además de destacar la amplia oferta de anunciantes que posee Netflix, Jeremi Gorman reveló que la compañía planea trabajar en un sistema que permita implementar franjas horarias para emitir publicidad, esto con el objetivo de que los anuncios tengan más afinidad con los usuarios y así incrementar el impacto del mensaje.

No obstante, esta apuesta se desarrollaría luego de que la empresa ejecute una serie de ajustes con sus contenidos, pues muchos de ellos no cuentan con una licencia para de derechos AVOD (contenidos con anuncios). Esto debido a que inicialmente la plataforma nació como un servicio de suscripción que no incorporaría publicidad en las producciones que ofrecía.

Es precisamente por ese motivo que las personas con una membresía con publicidad no pueden acceder al catálogo de Netflix y por ello la prioridad de la marca es solución esa situación. “Eso está progresando, mientras hablamos, día a día. Estamos renegociando acuerdos que hicimos hace mucho tiempo”, dijo Gorman

De igual manera, el presidente de publicidad mundial de Netflix precisó que la gran mayoría de las producciones que los usuarios visualizan en la plataforma está disponible para quienes tengan una suscripción con anuncios. De acuerdo con el ejecutivo, la plataforma streaming posee cerca del 85 % de su contenido con los permisos para incluir anuncios.

UCRANIA - 2021/01/20: En esta ilustración fotográfica, el logotipo de Netflix que se ve en un teléfono móvil y en una pantalla de PC. (Ilustración fotográfica de Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket a través de Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cabe recordar que, actualmente, la suscripción económica y con publicidad de Netflix se encuentra disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Australia, Japón, Corea, Brasil, Canadá y México. Además, quienes cuentan con este plan también cuenta con una calidad de video de 720p HD, no pueden usar su perfil en varios dispositivos al tiempo y tampoco tienen la posibilidad de descargar contenido a su teléfono para visualizarlo sin conexión a internet.

Pese a que la marca está dirigiendo sus esfuerzos en optimizar esta modalidad, aún no ha revelado si tiene el propósito de implementar ese servicio en otros países. Sin embargo, es posible que en un largo plazo dicha opción de suscripción esté presente en más zonas del mundo y que esta se ajuste de mejor manera a los diferentes mercados que hay en cada nación.

Foto de referencia sobre Netflix - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Lo único cierto es que Netflix tiene el objetivo de mejorar considerablemente su sistema de anuncios, ofreciendo más opciones para incorporar publicidad en función de las necesidades de los anunciantes y sin llegar a afectar la experiencia para los usuarios de la plataforma.