Netflix: los códigos ocultos de la plataforma que facilitan la búsqueda de series y películas

Uno de los planes predilectos para algunos, en especial con el comienzo de la temporada invernal, es acudir al televisor o la laptop para observar películas y series en las plataformas de streaming. Y aunque en Colombia hay producciones como Pasión de gavilanes (segunda temporada), Diario de un gigoló o Cobra Kai (quinta temporada) punteando, también hay contenidos que si bien no están dentro del top , vale la pena ver. Lo importante es saber cómo desbloquearlos o, mejor, visualizarlos.

Quizás el mayor inconveniente para cientos de usuarios en el momento de ingresar a Netflix es escoger un contenido entre tantos; como tiempo atrás en la televisión, no hay nada peor que dar zapping –saltarse la programación– ante la dificultad de no saber por cuál apostar. El error, quizás, es que no todos conocen que hay una manera de observar categorías específicas, en lugar de las generales.