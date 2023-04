Ni Cuevana se atrevió a tanto: canal argentino transmitió ‘Super Mario Bros, la película’ y se burló en redes

Super Mario Bros, la película es una obra audiovisual que ha causado gran sensación entre los fanáticos del popular personaje de Nintendo, quienes por años habían esperado la llegada de una producción que llevara a la pantalla gigante las aventuras del fontanero.

Pese a que la película ha recibido duras calificaciones por parte de la crítica (59 % en Rotten Tomatoes), el filme ha sido todo un éxito en las salas de cine y ya ha superado el umbral de los 500 millones de dólares, convirtiéndose en la película de videojuegos con mayor recaudación de todos los tiempos.

Debido a los buenos resultados en la taquilla que ha tenido la cinta, otros medios han querido sacar partido del buen momento que tiene el filme y sin importar que esa situación represente violar las normas de derechos de autor.

Ese es el caso de GenTV, canal de televisión abierta argentina que se atrevió a trasmitir la nueva película de Super Mario a los pocos días de que el filme fuera estrenado en los cinemas de la Argentina.

De manera inesperada, el canal no tuvo reparos en violar las normas de copyright y el pasado 16 de abril emitió en su señal abierta y digital la película ‘Super Mario Bros’.

Este hecho fue reportado por varios usuarios de redes sociales en Argentina, quienes reaccionaron con sorpresa al ver que el medio de comunicación en mención les dio la oportunidad de ver el filme de forma gratuita.

Pero lo más llamativo de la situación fue que el propio canal de televisión usó sus redes sociales para compartir memes sobre la cinta y el horario en que emitirían la película de Super Mario.

Agregado a ello, en su momento el canal justificó sus acciones indicando que la política del medio es agregar en su programación todos los contenidos que piden sus televidentes.

De hecho, esta no es la primera vez que el canal GenTV viola las normas sobre derechos de autor, pues tiempo atrás el medio de comunicación emitió las películas ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ y ‘Shazam! Fury of the Gods’ en la misma época que las películas estaban en cartelera.

Por ahora se desconoce si Marvel Estudios, marca propiedad de Disney, ha tomado acciones en contra del canal argentino, de igual manera, no se sabe si Nintendo actuará contra GenTV. Sin embargo, la marca desarrolladora de videojuegos es conocida por ser implacable ante los casos de violación de derechos de autor de sus productos.

¿Qué significado tienen las escenas poscréditos de ‘Super Mario Bros, la película’?

Cabe recordar que el propio Chris Pratt, reconocido actor que le prestó su voz a Mario, fue el que advirtió que el filme tendría dos escenas poscréditos y, por ello, los asistentes a las salas de cine no deberían salir de lugar hasta que finalicen todos los créditos.

La primera escena es protagonizada por Bowser, cuando aparece un fragmento musical en donde el villano intenta declarar su amor por la princesa Peach; pero esta melodía es interpretada mientras el personaje está encerrado en una diminuta jaula de pájaros. Sin embargo, al final aparece un Toad de la guardia del castillo que le dice al dragón que se calle.

La segunda escena poscréditos cuenta con elementos clave que darían pie a pensar en la posibilidad de que se esté preparando una segunda cinta de Super Mario. En las imágenes se muestra un pequeño recorrido por las alcantarillas de Brooklyn junto a toda la destrucción que Bowser y su ejército causaron.

Pero en un punto se muestra la posible llegada de una nueva criatura al territorio del Reino Champiñón, se trata de un huevo de Yoshi que empieza a eclosionar con el característico grito del pequeño dinosaurio verde que en los videojuegos es un fiel amigo de Mario.

De manera que la aparición de un bebe Yoshi podría ser el punto de partida para una nueva aventura de Mario y Luigi, pues es posible que la criatura pueda causar un par de problemas en Nueva York gracias a su habilidad de devorar todo lo que se encuentre a su paso.