Cada vez más personas en el mundo usan esta aplicación no oficial.

Ojo: estos son los riesgos de descargar la nueva versión de Whatsapp Plus 2023

WhatsApp Plus se ha convertido en los últimos años en una plataforma muy común entre los usuarios de smartphones en Colombia y el mundo, aunque se trata de un servicio que no fue creado por Meta, muchas personas instalan esta plataforma en sus dispositivos porque permite incorporar funciones que la aplicación original carece.

Gracias a ello, usuarios cuentan con una herramienta que les permite manipular con más libertad algunas opciones (como la hora de conexión o el doble check azul) y la apariencia que posee la plataforma, también es posible chatear usando dos números distintos desde el mismo celular.

Sin embargo, al WhatsApp Plus ser una versión no oficial de la popular plataforma de mensajería, no cuenta con todos los permisos legales y reconocidos por WhatsApp Messenger. Por esto, emplea un código de fuente y lo modifica buscando sumar nuevas funciones que atrapan a muchos usuarios en el mundo.

WhatsApp Plus permite tener manejar dos cuentas en un mismo celular - Foto: Composición de SEMANA

Por este motivo, tanto desde la red social, como desde muchos expertos en tecnología, se ha advertido que, al no ser una versión oficial de la aplicación, WhatsApp Plus traería problemas de seguridad a los datos personales de los usuarios, lo que haría que estén más expuestos que si utilizaran la versión correcta.

Lo que podría ocasionar que a los usuarios que usan esta aplicación les roben sus datos personales, sus direcciones y su información sensible que permite que ciberdelincuentes roben cuentas y envíen mensajes falsos en busca de obtener diferentes objetivos. En la mayoría de los casos, en busca de robos de datos o económicos.

Uno de los puntos clave que hace que los usuarios no estén protegidos empleando esta aplicación alternativa es que los mensajes no cuentan con el cifrado de extremo a extremo que tiene WhatsApp. Es decir, que la WhatsApp Plus puede leer absolutamente todos los mensajes enviados a través de su plataforma. Lo que hace que las personas tengan menos privacidad, empleando este tipo de aplicaciones.

Todas las conversaciones en WhatsApp Plus pueden ser leídas por la aplicación. - Foto: Getty Images

¿Qué hacer si WhatsApp bloqueó una cuenta por usar WhatsApp Plus?

En algunos casos, los usuarios de WhatsApp Plus pueden tener problemas a causa de que han sido bloqueados de forma temporal por parte de WhatsApp, por haber utilizado ese servicio no oficial.

Dicho bloqueo se produce porque WhatsApp tiene normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en su servicio de mensajería. La aplicación de Meta, ha advertido en su blog oficial que la utilización de dichas aplicaciones produce brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes para robar información de los chats del usuario.

Como medida de seguridad, la plataforma de mensajería instantánea puede aplicar un bloqueo temporal en la cuenta de quienes emplean WhatsApp Plus, como una media para castigar a quienes violen sus reglas.

Las cuentas suspendidas por usar WhatsApp Plus mostrarán un reloj con una cuenta regresiva, generalmente ese contador es de 24 horas y hasta que se cumpla ese tiempo el usuario no podrá utilizar WhatsApp.

WhatsApp bloquea algunas cuentas por usar WhatsApp Plus. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Sin embargo, existe un método para superar la situación y así recuperar la cuenta sin esperar tanto tiempo:

En primer lugar, hay que desinstalar WhatsApp Plus del teléfono

Ingresar a Google Play Store para descargar e instalar la aplicación oficial de WhatsApp

Ir a apartado de ‘ajustes’ o ‘configuración’ del teléfono y luego acceder a la opción de ‘Aplicaciones’

Buscar a WhatsApp en el listado y luego eliminar el caché de la app

Iniciar sesión de nuevo en la aplicación de mensajería instantánea

Al ejecutar este proceso, el usuario podría recuperar el acceso de su cuenta de WhatsApp, para así volver a chatear con sus contactos y sin haber esperado las 24 horas que duraba el bloqueo.

No obstante, también existe la posibilidad que al aplicar el método anteriormente señalado aún siga apareciendo el anuncio con el conteo regresivo. Esto se deberá a que WhatsApp ha amonestado con anterioridad al usuario y por ello persiste la restricción

Ante esa situación, lo más recomendable es esperar a que se cumpla el tiempo del bloqueo y una vez que se recupere el acceso a la cuenta, es aconsejable nunca más volver a emplear WhatsApp Plus.