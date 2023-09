Ojo: estos son los teléfonos Xiaomi que no volverán a recibir actualizaciones; la MIUI 15 será la última a la que tendrán acceso

En total serán seis modelos de Xiaomi los que no seguirán recibiendo actualizaciones. | Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

En realidad son seis los modelos a los que la firma china ha decidido no permitirles más actualizaciones, por lo que, aunque seguirán funcionando, sus usuarios sí verán cómo su rendimiento disminuirá y su interacción con algunas aplicaciones también se afectará.

Como es de esperarse, esta decisión afecta a algunos aparatos que ya completan cierto tiempo en el mercado, por lo que no podrán descargar las nuevas actualizaciones; sin embargo, esto no quiere decir que no reciban soporte técnico en las tiendas oficiales, algo que seguirá operando con normalidad, siempre que alguien requiera reparar su dispositivo.