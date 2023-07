Ojo: los motivos por los que ahora Meta podría eliminar su cuenta en WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo, millones de personas la usan para comunicarse de forma instantánea. Esta aplicación ha ganado la preferencia de los usuarios debido a su capacidad para adaptarse a sus necesidades.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se han lanzado versiones ‘premium’ de la app diseñadas por terceros, con el fin de ofrecer una variedad de funciones y herramientas que la app original no tiene.

Frente a esto, los desarrolladores de WhatsApp han establecido ciertas restricciones y pueden suspender su cuenta si descubren qué ha descargado ciertas aplicaciones prohibidas.

WhatsApp Plus y Gold no están respaldados por Meta. - Foto: Getty Images

Cabe destacar, que las redes sociales de terceros no oficiales, no están disponibles en la tienda de aplicaciones Google Play de Android y App Store de iOS; razón por la cual, debe recurrir a sitios web peligrosos y tiendas no autorizadas para instalar estas versiones ‘premium’ de WhatsApp, lo que puede resultar en la suspensión definitiva de su cuenta.

Con el tiempo, WhatsApp, se ha encargado de actualizarse constantemente para ofrecer a sus usuarios una experiencia completa, además, se enfoca en protegerlos del spam y de la mensajería masiva no deseada.

En su blog oficial, Meta, publicó un comunicado en el que advierte a los usuarios no usar versiones modificadas de su aplicación, como por ejemplo, WhatsApp Plus, WhatsApp Gold, WhatsApp Pink, WhatsApp Delta, entre muchas más.

La popularidad de WhatsApp ha hecho que varios desarrolladores creen versiones de la app con el fin de ofrecer funciones ‘premium’ que no vienen incorporadas en la versión original. - Foto: Getty Images

Este tipo de aplicaciones piratas, no están fabricadas con parches de seguridad que ayuden a minimizar los riesgos de un ciberataque o un posible robo de información personal; recuerde que pueden incluir virus o malware que afecten el funcionamiento del sistema operativo de su dispositivo.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que suspendan tu cuenta de manera temporal o definitiva”, indicó Mark Zuckerberg.

Según la información dada por la compañía, acudir a estas aplicaciones no oficiales les generaría graves consecuencias, como una suspensión temporal por 24 horas, sin la posibilidad de acceder a sus contactos, asimismo, señaló que esta APK (Android Application Package-Aplicación) empaquetada de Android) pirata puede ocasionar una eliminación de su cuenta definitivamente.

¿Por qué es peligroso descargar estas apps de mensajería no oficiales?

Una de las características especial de WhatsApp es su cifrado extremo, que garantiza que solo el emisor y el receptor de los mensajes puedan leer el contenido, de tal modo que, las apps desarrolladas por terceros pueden generar un riesgo para su seguridad de datos, ya que, podrían tener acceso a sus chats, lo que significa que la privacidad y confidencialidad se pierden por completo.

Además, WhatsApp Pink, Gold o Plus, realmente son un programa malicioso que esconde un peligroso malware (código malicioso), que cuenta con la capacidad de causar serios problemas tras ser instalado en un teléfono Android.

WhatsApp Pink es una nueva amenaza contra los usuarios de la app. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de la IA Bing Image Creator

Una vez que el virus infecta el smartphone, se procede a revisar la información almacenada en el dispositivo para luego comenzar a robar contraseñas de redes sociales, claves de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, junto a fotografías o videos personales.

Agregado a ello, el programa tiene la habilidad de tomar el control de la cámara y micrófono del equipo para grabar videos y audios del usuario. Posteriormente, estas grabaciones pueden ser usadas como un recurso para chantajear al dueño del equipo.

La ausencia de actualizaciones, cifrado de extremo a extremo, la violación de los términos de servicio de WhatsApp, son razones suficientes para evitar el uso de estas aplicaciones que significan un riesgo para su seguridad.