Ojo: no abra estos enlaces de WhatsApp que dañan el funcionamiento de su celular

WhatsApp, una de las redes sociales que más se presta para cometer actos ilícitos, la última novedad, se debe a que andan circulando los llamados ‘enlaces de la muerte’.

Actualmente, la mayoría de fraudes, engaños o extorsiones suceden por medio de las redes sociales. Por eso, debemos ser muy cuidadosos a la hora de abrir cualquier contenido que nos envíen por estos canales de comunicación.

Es muy común, recibir por WhastApp cadenas con información falsa, adjuntas a estas viene unos enlaces para que usted los abra y caiga en una trampa de robo de sus datos personales. Sin embargo, hay enlaces que no son con este fin, simplemente, pueden contener virus o cosas maliciosas que afecten su sistema operativo.

El link que le hacen llegar se ve de esta forma ‘wa.me/settings’. Apenas usted lo abre, lo dirige automáticamente a otro chat, ya sea grupal o individual, de inmediato usted notará que la aplicación deja de funcionar.

Enlaces que nunca debe abrir

Una de las finalidades de este link, es bloquear la aplicación para que el usuario no puede hacer más uso de esta. Quienes se han visto más afectados son las personas que cuentan con Android.

Hasta el momento, lo que se conoce es que las personas que han caído en esta modalidad, no han sido víctimas de robo de sus datos personales, aun así, no se confíe, muchas veces los enlaces que envíen son con fines negativos, no importa la procedencia de donde vengan, al ser cadenas que se rotan constantemente muchos suelen caer.

Enlaces cortos

Este tipo de links ocultan una URL que está detrás de sus datos personales. Evite abrirlos si no los ve con una extensión confiable.

Enlaces anónimos

Muchas veces, nos suelen llegar mensajes de números desconocidos, en este caso si no es un contacto suyo procure eliminar el chat de inmediato sin necesidad de abrirlo.

Enlaces de phishing

Este tipo de enlaces, se hacen pasar por empresas bancarias, tiendas o call centers. Recuerde que si se trata de algún trámite en curso, estos procedimientos se hacen solo por canales oficiales como la página web de la entidad.

Una de las recomendaciones, si le llega un enlace de este tipo y lo abre, debe reiniciar su celular. En un caso específico, como este ejemplo ‘wa.me/settings’, no perderá sus datos, contactos o conversaciones, pero si puede influir en el funcionamiento del sistema operativo de su celular, en caso de notar cambios o daños, acuda a un técnico experto que lo pueda ayudar a solucionar el inconveniente.

Si por alguna razón, usted abrió alguno de estos links y es víctima de la ciberdelincuencia, proceda a bloquear su SIM y a hacer el cambio de contraseñas correspondiente en todas las cuentas que tenga vinculadas a su dispositivo.

Cómo proteger chats de WhatsApp y otras apps tras el robo del teléfono

Usualmente, los ladrones de celulares trabajan en colaboración con comerciantes que se dedican a vender teléfonos robados, que ofrecen los equipos hurtados en un precio inferior al que se pueden conseguir en las tiendas legales.

Por esta razón, antes de entregar el equipo, los asaltantes intentan obtener datos privados de la víctima que están guardados en el dispositivo. Siempre procure asignarle un PIN a su SIM Card, esto evitará que puedan acceder a sus contactos y datos privados, del mismo modo, tome esta medida con sus aplicaciones bancarias y redes sociales.