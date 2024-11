Película de la colección de Elon Musk: esta es la famosa obra anime que el empresario considera “hermosa”

La reacción de Musk a una publicación sobre anime

La revelación de este gusto surgió a raíz de una publicación en la cuenta @anime_twits, un perfil en X dedicado a compartir contenido relacionado con el anime. Esta cuenta suele publicar fragmentos de series y películas que capturan la esencia de los mejores momentos del anime, y es seguida por una comunidad activa de aficionados. Entre las publicaciones destacadas, una imagen de la película Your Name (Kimi no Na wa) llamó la atención de Musk, quien no dudó en reaccionar a la misma.