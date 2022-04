PlayStation planea incluir anuncios en sus juegos, ¿de qué se trata?

Sony trabaja en un nuevo formato publicitario para PlayStation con el que planea introducir anuncios en los videojuegos de esta consola, como una forma de monetizar los títulos gratuitos o de ofrecer recompensas a los jugadores.

Tres personas cercanas a la empresa tecnológica han confirmado a Business Insider que la compañía está realizando pruebas con socios del sector para ayudar a los anunciantes a introducir publicidad a través de un programa para desarrolladores de ‘software’.

En principio, Sony planea animar a los desarrolladores a continuar creando juegos gratuitos (free-to-play) y ofrecerles una nueva forma de monetización.

De acuerdo con estas fuentes cercanas al fabricante, actualmente los anuncios solo aparecen en el menú, una opción similar a la de los editores de juegos que promocionan sus propios títulos en la tienda de la consola, PlayStatation Store.

Además, PlayStation incluye anuncios y contenido promocional durante la transmisión de contenido en ‘streaming’ desde la consola, con servicios como Hulu.

Esta nueva modalidad podría llegar a finales de 2022, cuando comenzarán a introducirse los anuncios dentro de los videojuegos. En este caso, no lo harán para interrumpir las partidas, sino que Sony planea integrarlo dentro de los juegos como, por ejemplo, cuando se pueden ver ‘sponsors’ en las vallas publicitarias en los estadios de fútbol de un juego.

Asimismo, esta nueva modalidad podría formar parte de un sistema de recompensas, para que los usuarios reciban artículos de los juegos o ‘skins’ para sus personajes si visualizan estos anuncios.

Al parecer, Sony podría haber comenzado a planear este formato hace 18 meses, tiempo después del lanzamiento de su consola de última generación PlayStation 5 (PS5).

Xbox también planea introducir anuncios en sus juegos

Hace unos días Business Insider publicó que Microsoft también está desarrollando un programa para que las marcas puedan promocionarse en los juegos de su consola, Xbox. La compañía está trabajando con empresas dedicadas al desarrollo de publicidad para que proporcionen la tecnología necesaria para introducir anuncios en los videojuegos.

Según indicó, Microsoft planea llevar este formato de anuncios a sus videojuegos en el tercer trimestre de este año. En principio, los ingresos generados por estos anuncios se repartirán entre el desarrollador del juego y la empresa tecnológica encargada de colocar los anuncios.

PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que en junio tendrá lugar la fusión de sus servicios de suscripción actuales, PlayStation Plus y PlayStation Now, en la nueva plataforma PlayStation Plus, que ofrecerá a los jugadores tres opciones de suscripción.

“Basándonos en más de 25 años de experiencia en la innovación para el mundo de los videojuegos, este cambio en nuestros servicios de suscripción subraya nuestro esfuerzo continuo por adaptar nuestro negocio de servicios en red a las preferencias de nuestros usuarios”, ha expresado el presidente y CEO de SIE, Jim Ryan, en un comunicado.

La compañía ha confirmado así que el proyecto conocido hasta ahora como ‘Spartacus’ se consolidará con el nombre de PlayStation Plus, en el que estará integrado el servicio de suscripción de PlayStation Now, que dejará de estar disponible de forma individual.

PlayStationPlus Essential es el nivel más sencillo y, como consecuencia, el más asequible. Le sigue PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Todos ellos estarán disponibles en el mes de junio de este año.

Según ha indicado Sony en un comunicado, con la desaparición de PlayStation Now, las suscripciones migrarán al nivel más completo de PlayStation Plus, Premium, sin coste adicional hasta la fecha de renovación del antiguo servicio.

Por otro lado, los usuarios de ambas plataformas, PlayStation Plus y PlayStation Now migrarán a un único servicio, que será al nivel PlayStation Plus Premium.

Finalmente, en el caso de que los jugadores solo tuviesen activas sus suscripciones a PlayStation Plus, se mantendrán en el servicio PlayStation Plus Essential.