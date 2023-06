Proteja sus cuentas bancarias borrando estas cinco aplicaciones que ponen en peligro su dinero

Aplicaciones de billetera digital no confiables: las billeteras digitales han ganado popularidad como una forma conveniente de realizar pagos y administrar transacciones financieras. Sin embargo, es crucial investigar y emplear aplicaciones de billetera digital confiables y seguras. Evitar descargar aplicaciones desconocidas o que no cuenten con buenas reseñas en las tiendas oficiales de aplicaciones. Las aplicaciones no confiables podrían comprometer la seguridad de sus transacciones y poner en riesgo tus cuentas bancarias.