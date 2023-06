Peligrosas costumbres que lo harían quedar en manos de cibercriminales

Descuidar la seguridad de los dispositivos móviles: los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, también son objetivos de los ciberdelincuentes. No utilizar contraseñas o patrones de desbloqueo seguros, descargar aplicaciones de fuentes no confiables o no activar las funciones de seguridad incorporadas aumenta el riesgo de comprometer la seguridad de nuestros dispositivos móviles y la información almacenada en ellos.