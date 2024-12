"En el contexto de Google, siempre creímos que para ser un gerente, particularmente en el área de la ingeniería, tenías que ser un técnico tan o más experto que las personas a tu cargo", dijo el entonces vicepresidente de Recursos Humanos de la empresa, Laszlo Bock, al diario The New York Times .

Bill Gates abandonó la universidad, pero su historia de éxito es más un ejemplo de la importancia de esta institución antes que de sus falencias. (Getty Images)

Por otra parte, está el mito de las personas que abandonan la universidad y luego se convierten en Mark Zuckerberg o Bill Gates, pero ese porcentaje es muy pequeño. Bill Gates, por ejemplo, empezó a trabajar en el área de la computación en la Universidad de Washington cuando tenía 11 años. O sea que no se parece a nadie que haya abandonado la universidad porque básicamente hacía investigaciones de nivel profesional desde que era un niño.

Más que ser un ejemplo de que deberías dejar la universidad, es un ejemplo de que debería haber más desafíos y más aprendizaje práctico antes y no más tarde. Dicho esto, también es un mito que todos deberían ir a la universidad, lo cual es más verdadero en el sistema educativo estadounidense que en otros.

Hay un porcentaje de personas que no están interesadas en aprender de los libros, que tienen intereses muy específicos como ser un artista o higienista dental. No hay profesión que no precise algún tipo de formación avanzada, pero puede ser el tipo de entrenamiento que no ofrecen las universidades.

Puede educarse para inteligancia artificial porque según estudios los oficios serán reemplazados por esta tecnología.