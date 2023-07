¿Qué hacer si Chrome no me deja acceder a una página de internet?

Al navegar en internet existe una gran variedad de obstáculos que hace que acceder a una página específica sea imposible, pues cuando no se puede ingresar aparecen algunos códigos como Error 505, Error 404, los cuales siempre representan un error o una falla en el servidor.

Sin embargo, un usuario también se puede encontrar con mensajes como ‘No se puede acceder a este sitio web’ (This site can’t be reached), los cuales son más difíciles de tratar y solucionar, pues no brindan información detallada de lo que pueda estar ocurriendo.