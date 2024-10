¿Recibió un código de inicio de sesión de una cuenta desconocida?, conozca su significado y cómo actuar

Recibir un código de inicio de sesión por SMS de una cuenta que no se reconoce puede causar confusión y preocupación. Es esencial entender qué significa este mensaje y cómo se debe reaccionar. Estas son las razones detrás de este fenómeno y los pasos adecuados a seguir.

Causas comunes de los códigos de inicio de sesión desconocidos

De acuerdo con la compañía de seguridad Kaspersky, existen dos explicaciones principales para la recepción de códigos de inicio de sesión relacionados con cuentas que no pertenecen al receptor. La primera y más probable es el reciclaje de números de teléfono . Esto ocurre cuando un número de teléfono anterior es reasignado a un nuevo propietario tras ser cancelado por el usuario anterior. En este caso, el antiguo propietario del número puede haber registrado una cuenta en un servicio específico , y ahora, cuando alguien intenta acceder a esa cuenta, se envían códigos de inicio de sesión al nuevo número.

Pasos a seguir al recibir un código desconocido

Si se encuentra en esta situación, kaspersky resalta que: “No necesitas hacer nada y no hay nada de qué preocuparse, a menos que planees crear una cuenta con ese servicio”. Sin embargo, si hay interés en crear una cuenta con ese servicio, podría enfrentarse a un problema: su número puede estar asociado a una cuenta antigua que ya no está en uso.

En este caso, se recomienda que se ponga en contacto con el soporte técnico del servicio. Es importante explicar la situación y solicitar que desvinculen el número de la cuenta desconocida. Se debe mencionar que se desea registrarse como nuevo cliente. Si el equipo de soporte no puede ayudar, puede ser necesario considerar obtener una nueva tarjeta SIM y vincular la cuenta a un número diferente.

Recibir un código de inicio de sesión no solicitado puede ser alarmante. Conocer las causas ayuda a manejar la situación. | Foto: Getty Images

Lo que no se debe hacer nunca

Es crucial evitar caer en la tentación de utilizar los códigos de inicio de sesión que se reciben para acceder a cuentas que no le pertenecen. Aunque puede parecer inofensivo, esto es ilegal y poco ético en la mayoría de las jurisdicciones. El portal de ciberseguridad añade como ejemplo a Estados Unidos junto a la Ley de fraude y abuso informáticos (CFAA) la cual resalta por ser inflexible y penaliza el acceso no autorizado a sistemas informáticos. En el caso de Colombia, la Ley 599 de 2000. Código Penal (art. 269 C) especifica que: “Quien cometa este delito puede ser sancionado con una pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses” Alemania, así como otros países, también tienen leyes similares que castigan estas acciones.