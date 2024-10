Destapan sofisticada modalidad de estafa que usa inteligencia artificial para ‘apoderarse’ de cuentas de Gmail

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, para comprobar la legitimidad de la llamada, solicitó al operador que le enviase un correo electrónico en el que se indicara la presunta incidencia registrada en su cuenta y así lo hizo, con un remitente que incluía un dominio de Google.

Así, advirtió que en el campo ‘Para’ se incluía una dirección de correo electrónico con un dominio que no pertenece a la firma: ‘googlemail@internalcasetracking.com’. Por otra parte, durante el curso de la llamada descubrió que esta se podría estar generando con una herramienta de IA “porque la pronunciación y el espaciado” entre una palabra y otra “eran demasiado perfectos”.

En este sentido, ha comentado que, si hubiera permanecido en la llamada el tiempo suficiente, habría optado por aprobar la notificación de recuperación de la cuenta, debido a que tanto la persona como el número de teléfono y el correo electrónico utilizado para la campaña no parecían falsos. Con este permiso, los ciberdelincuentes habrían obtenido su control.

Asimismo, ha apuntado cuáles son los indicios gracias a los cuales determinó que se trataba de un posible ataque, como la recepción de notificaciones de recuperación de cuentas que no inició o la inexistencia de sesiones activas en su cuenta de Google, aparte de la que estaba utilizando. Finalmente, ha recordado que Google no llama a los usuarios de Gmail si no disponen de un perfil comercial.