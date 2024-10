Ciberdelincuentes usan peligrosa modalidad de engaño para desocupar cuentas bancarias de universitarios con un correo electrónico

Los ataques informáticos no cesan y cada vez más personas se ven afectadas por esta problemática, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. En la era digital, es común escuchar el término “ciberdelincuencia”, que se refiere a todos los delitos cometidos mediante dispositivos electrónicos e internet, como computadoras, celulares, wifi y otros. Esto incluye una variedad de actividades ilegales, como el robo de datos, el fraude en línea, el acoso cibernético, el phishing y los ataques de ransomware, entre otros.

Recientemente, se ha conocido que los delincuentes están suplantando la identidad de centros educativos para exigir el pago de matrículas atrasadas. Aunque operan de manera sencilla, la modalidad está tan bien diseñada que las víctimas no sospechan que están cayendo en una trampa peligrosa. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España ha alertado que los delincuentes envían correos electrónicos a estudiantes haciéndose pasar por la universidad a la que están matriculados. En esta comunicación, se les informa sobre un retraso en el pago de tasas de matrícula, advirtiendo que, de no saldar la deuda, su inscripción será cancelada y no podrán continuar con sus clases.