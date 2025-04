Google aumenta su capacidad de almacenamiento mínimo para Android 15; la medida afectará algunos dispositivos

No obstante, algunos dispositivos de gama baja incluyen opciones con almacenamiento de apenas 16 GB, lo cual limita considerablemente la capacidad de instalar aplicaciones adicionales. Esto se debe a que el sistema operativo Android 15 ocupa una gran parte del almacenamiento disponible, dejando poco espacio para el usuario.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Algunos modelos de smartphones enfrentan limitaciones para instalar aplicaciones adicionales. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Con este cambio, los dispositivos con menos de 32 GB de almacenamiento no podrán actualizarse a Android 15, dado que no cumplirían con la condición de reservar el 75 por ciento restante para la partición de datos, debido a la gran cantidad de espacio que ocupa el sistema operativo.

Además, Rahman indicó que, aunque los fabricantes utilicen la versión de código abierto de Android, que no tiene restricciones para ser instalado en dispositivos, no podrán acceder a los Servicios de Google para Móviles (GMS, por sus siglas en inglés). Esto se debe a que los GMS incluyen servicios esenciales como Google Play Store y no están disponibles bajo código abierto.