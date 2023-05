Roban camión con más de $4000 millones y policía recupera el dinero en un día gracias a un diminuto dispositivo de Apple

Recientemente, la prensa internacional reportó como las autoridades lograron resolver en menos de 24 horas el caso del robo de un camión blindado que transportaba más de un millón de dólares en Chicago, gracias a un diminuto dispositivo que es comercializado por Apple.

Según reporte del noticiero WGN News, el asalto al camión fue cometido por un par de delincuentes que lograron ejecutar un plan para engañar a uno de los guardias y así poder tomar varias bolsas y cajas que contenía dinero en efectivo.

Sin embargo, los asaltantes desconocían que en uno de los contenedores estaba escondido un Apple AirTag y gracias a ese dispositivo toda la operación de los criminales fue frustrada por las autoridades de la ciudad de Chicago.

Las mujeres aseguran que sus exparejas utilizaron estos dispositivos para seguirlas. - Foto: Getty

De acuerdo con el medio en mención, luego de que los criminales se llevaran el dinero la policía recibió fue informada sobre el asalto y también sobre la presencia del dispositivo de Apple, el cual facilitó que las autoridades lograran llegar hasta el sitio en donde se estaban ocultando los criminales que cometieron el robo.

Debido a que la policía tenía la certeza de tener la ubicación precisa de los delincuentes, un equipo de oficiales ejecutó un operativo de allanamiento y así se logró recuperar el dinero que había sido robado.

Gracias al dispositivo de Apple, el cual originalmente fue diseñado como una herramienta para encontrar objetos de forma sencilla, las autoridades solo requirieron de 24 horas para lograr la captura de los asaltantes y la incautación de las armas empleadas en el robo.

Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que las autoridades de Estados Unidos han acudido a la tecnología de los AirTags como un recurso para luchar contra el crimen que opera en las calles.

AirTags, la nueva arma contra narcotraficantes y ladrones en EE. UU.

Actualmente, Nueva York (Estados Unidos) enfrenta un serio problema de robo de automóviles, en lo corrido del 2023 la Policía ha reportado el hurto de 966 vehículos, cifra que ha generado una gran preocupación entre las autoridades debido a que durante todo el 2022 en la ciudad se robaron 819 vehículos.

Ante esta situación Eric Adams, alcalde de Nueva York, anunció que para contener la problemática asociada al robo de vehículos acudirá al dispositivo de Apple como una herramienta para cazar con más eficiencia a las personas que están cometiendo de manera sistemática el hurto de automóviles en la ‘Gran Manzana’.

La propuesta del alcalde Adams es animar a los ciudadanos para que escondan un AirTag en el interior de su vehículo, para así brindarle un recurso que ayude a las autoridades a ubicar rápidamente la posición del automóvil en caso de ser robado.

Los AirTags advierten la presencia de otro dispositivo de rastreo que no sea propiedad del usuario. - Foto: Oficial de Apple

De hecho, para impulsar esta iniciativa, el alcalde de Nueva York recientemente anunció que regalará 500 AirTags a los ciudadanos, dispositivos donados a las autoridades por la Association for a Better New York.

El plan de Eric Adams consiste en que dichos dispositivos sean entregados a residentes en Castle Hill, Soundview y Parkchester, zonas en donde más robos se han registrado.

Sin embargo, es clave precisar que la Policía Nueva York nunca tendría acceso a la información para rastrear la posición de los vehículos de los ciudadanos. Por lo tanto, las víctimas de robo tendrán el hurto y luego deberán otorgarle una autorización a las autoridades para que puedan localizar su vehículo a través de la tecnología de Apple.

¿Los AirTags se convertirán en un dolor de cabeza para los narcotraficantes?

De acuerdo con una publicación realizada por Forbes, en mayo del 2022 un equipo de agentes fronterizos interceptaron dos paquetes sospechosos que provenían de Shanghái, China. Después de ejecutar una inspección, las autoridades encontraron una prensa especial para comprimir el polvo y así convertirlo en tabletas, junto a tintes para píldoras.

AirTags de Apple generan notificaciones para el iPhone para informar la posición del dispositivo. - Foto: Oficial de Apple

Suponiendo que el contenido de los paquetes estaba dirigido a un fabricante ilegal de drogas, la Agencia de Control de Drogas se comunicó con agentes de la DEA, quienes decidieron esconder un Apple AirTag dentro de la prensa de pastillas y así poder rastrear la ubicación del presunto delincuente.

De esta manera, las autoridades que están al frente de la lucha contra las drogas han decidido utilizar el dispositivo de rastreo de Apple en una herramienta de espionaje para ubicar posibles escondites de criminales.

No obstante, es importante aclarar que desde su lanzamiento los AirTag fueron concebidos como un artículo que ayudaría a las personas a encontrar de forma rápida y práctica su equipaje en un aeropuerto u otros objetos de valor.