Siete trucos para mantener el microondas en perfecto estado

Con el paso del tiempo, este valioso electrodoméstico puede deteriorarse si no se usa de la manera adecuada o no se le dan los cuidados necesarios en el hogar. A continuación, varios trucos para alargar la vida útil de este aparato.

Use recipientes adecuados: Solo utilice recipientes aptos para microondas, evitando materiales como metal, ya que pueden provocar chispas y dañar el aparato. Opte por vidrio, cerámica o plásticos etiquetados como “aptos para microondas”.

Evite sobrecalentamientos: No use el microondas sin nada dentro, ya que puede dañar el magnetrón (la pieza que genera las microondas). También es importante no calentar alimentos por tiempo excesivo para evitar forzar el aparato.