Su lavadora cuenta con un ‘botón secreto’ para ahorrar hasta un 90 % de energía, así lo puede activar

El ahorro de energía es uno de los factores que más se analizan en el hogar, pues la cuenta de cobro de los recibos de luz pueden llegar a afectar las finanzas. Sin embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías, se han creado funciones para que las herramientas de ayuda en casa gasten menos.

Entre los electrodomésticos con mayor demanda se encuentra la lavadora, ya que esta ahorra tiempo y permite lavar una buena cantidad de ropa sin la necesidad de que una persona deba postrarse frente a un lavadero de cemento y restregar las prendas con jabón.

Existen marcas que actualmente se refieren sobre el futuro de las lavadoras en relación con dos factores importantes: el espacio y el ahorro de energía.

Respecto al segundo factor mencionado anteriormente, la demanda de consumo y adquisición de herramientas tecnológicas hace que, cada vez más, los cerebros detrás de la producción de electrodomésticos deban ajustarse a los desafíos actuales que conlleva el área tecnológica.

En resumen, los expertos dicen que muchos prefieren hacer una sólida inversión en una lavadora para luego ahorrar en servicios como el agua y la energía.

Compra de electrodomésticos. - Foto: Getty Images

No obstante, hay buenas noticias para quienes ya tienen una lavadora en casa y aún no desean cambiarla, pues una buena parte de estas cuentan con un ‘botón secreto’ que, de ser utilizado, permite ahorrar la energía y, por lo tanto, dinero.

El popular botón de la lavadora para ahorrar energía

Puede pasar que justo en el momento en el que se desea lavar ropa, por el afán u otras situaciones, pase de manera desapercibida la opción que tiene la lavadora para modificar la temperatura. En efecto, aparte de que algunos expertos dicen que puede dañar las prendas de vestir, también se entromete en el gasto de electricidad.

Teniendo en cuenta recopilaciones de Portafolio, “lavar la ropa con agua caliente puede aumentar el consumo de luz en hasta un 90 %”, lo que significaría que, de manera contraria, si se regula la temperatura, el consumo de energía puede llegar a disminuir hasta un 90 %, según el modelo de lavadora, la cantidad de ropa y el agua que se use.

Lo anterior no quiere decir que la ropa no se pueda lavar con agua en altas temperaturas, ya que puede pasar que varias personas no desactiven el botón de la temperatura en la lavadora porque las prendas se encuentran muy sucias.

Lavadora. - Foto: Getty Images

Por otro lado, si el electrodoméstico de lavar ropa cuenta con una secadora, en la búsqueda de ahorrar, la recomendación es no darle uso a esta y, en vez de ello, activar el centrifugado que tiene la lavadora, el cual seca un poco las prendas y luego se extienden en el lugar donde se tenga determinado en el hogar.

Los electrodomésticos más ahorradores

Enel Colombia sostiene que, con el objetivo de alcanzar la eficiencia energética y tener un menor consumo de electricidad, vale la pena saber cuáles son los electrodomésticos ahorradores de energía.

Precisamente, contar con este tipo de aparatos en el hogar contribuye no solo a ahorrar energía, sino también dinero cuando llega el momento de pagar la factura.

A manera de guía, la fuente consultada relaciona los siguientes electrodomésticos que se debería tener en casa para ahorrar energía:

Televisores LED

Bombillas LED

Neveras modernas

Computador portátil

Proyectores

El consumo de luz repercute en la factura cada mes. - Foto: Omar Murcia / Semana

Para terminar, del otro lado de la balanza, hay electrodomésticos que no son para nada amigables con el recibo de la luz y son: el lavavajillas, la secadora, el aire acondicionado y la nevera.

Respecto al último, es decir la nevera, los expertos aconsejan evitar pegarla contra la pared para que haya ventilación y no se requiera del uso de más energía.