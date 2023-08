Temor en el mundo por los efectos que tendría la inteligencia artificial en el plano económico

El mundo atraviesa por una situación financiera que no es la mejor y, la llegada de la inteligencia artificial, no deja de inquietar a los expertos, teniendo en cuenta los posibles efectos que esta podría llegar a generar.

De hecho, Gary Gensler, máximo responsable de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, ha venido refiriéndose a los peligros que pueden tener las IA en el plano económico, en caso de que no se tenga cuidado con estas.

A propósito de lo anterior, el magnate Bill Gates aseguró en su momento que esta nueva tecnología, la IA, aunque es sorprendente, aún tiene fallos que no son mayores y que podrán ser resueltos en el corto plazo, debido a que aún hay una que otra alteración con su racionamiento abstracto.

El magnate Bill Gates. | Foto: Getty Images for TIME

En el encuentro, el magnate cofundador de Microsoft le planteó un reto al popular software , para saber qué tan avanzada era, y les pidió a sus creadores que la sometieran a un examen de biología de Colocación Avanzada, tema para el que no había sido entrenada y sentenció que si lo lograba responder, “entonces habrán logrado un verdadero avance”.

En tal sentido, en su escrito, Gates aseguró que la inteligencia artificial no le quitará el trabajo a nadie, pero que en escenarios como el de la salud, la educación y otros entornos laborales sí se verán sometidos a una gran transformación en los próximos años, y pronostica que esta tecnología llevará a que las personas cuenten con una especie de asistente personal que revise correos, elimine los no deseados, lea que no es de interés y asista a reuniones.