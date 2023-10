Tres errores críticos que podría estar cometiendo al cargar el teléfono y que aún no ha notado

Errores al cargar el teléfono que podrían dañar el equipo

Utilizar el cargador incorrecto

Carlos Morales, director de relaciones públicas de Huawei Latinoamérica, le explicó a SEMANA que es crucial no utilizar cargadores piratas, puesto que son conectores de mala calidad que podrían causar un serio daño en el dispositivo.

“Uno de los principales riesgos de no usar un cargador original es que exista una incompatibilidad entre las velocidades de carga y no se aproveche la carga máxima de la que es capaz un dispositivo. Otro tema que vemos con frecuencia es que se recurre a cargadores económicos que no están estandarizados y pueden presentar fallos, sobrecalentarse y al mismo tiempo calentar a los aparatos que están cargando. Recordemos que esto aplica tanto a cargadores como a cables, dado que ambos deben ser capaces de soportar el mismo voltaje/amperaje”, precisó Morales.