Truco infalible para eliminar la publicidad de YouTube en los Smart TV

Entonces, actualmente, una buena cantidad de hogares tienen, al menos, uno de estos televisores. No obstante, conforme ha venido pasado el tiempo, es importante mencionar que algunos de estos electrodomésticos ya están siendo reemplazados por nuevos modelos; de hecho, ahora varios se comercializan con Android TV, sistema operativo de Google para los televisores.

YouTube en el televisor inteligente

A la hora de ver un video en YouTube puede que haya molestia, especialmente porque aparecen anuncios que no muestran automáticamente el video que se desea apreciar. Ante esto, existe un truco infalible que se puede llevar a cabo para dar una posible solución y no tener que ver las publicidades como tal.

Sin embargo, no todas las personas cuentan con la capacidad monetaria para pagar la suscripción en YouTube y buscan soluciones más amenas a sus necesidades. Inclusive, algunos expertos en el área digital dicen que la propuesta de YouTube Premium no resulta siendo del todo llamativa: “Su único beneficio es deshacerte de los anuncios, tener acceso a YouTube Music y poco más, por lo que al final no es muy atractivo”, según recopilaciones de Computer Hoy.