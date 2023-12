Twitch se abre al contenido para adultos; estas son las reglas y el tipo de material que se podrá publicar

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Si bien estos contenidos precisan de etiquetas, Twitch ha señalado que no precisarán de ellas “bailes populares” como el ‘twerking’, el ‘grinding’ y el ‘pole dance’. No obstante, la plataforma ha advertido que “tomará en consideración el contexto” y que solo prohibirá la transmisión de este tipo de bailes dentro de un establecimiento de “entretenimiento para adultos”.

En caso de no utilizar las etiquetas de clasificación de contenido, Twitch ha señalado que advertirá a los usuarios y aplicará la etiqueta correcta para la transmisión en cuestión. Sin embargo, si el usuario no aplica la etiqueta correcta de forma reiterada se bloqueará temporalmente la transmisión, aunque no suspenderá sus cuentas.